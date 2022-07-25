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美聯準會猛升息...台灣「不得不跟進」？ 央行官員這麼說

寶舖導入健康裝修客變顧問 打造全透明原生健康建築

經濟日報／ 記者陳美玲／即時報導
寶舖建設23 日舉辦「原生健康建築的起點與實踐．健康裝修客變活動」，會中邀請產官學代表共為推動台灣健康建築運動而齊聲宣示。（圖由左至右為：建築師卓培煙、SGS台灣檢驗科技營建管理部經理梁惠銘、寶舖CARE貴賓、順天堂中藥副董事長王雪玲、寶舖建設總經理郭珈伶、寶舖建設董事長劉克健、國立臺北科技大學 副教授陳振誠、海豐堡董事長孫雅蕾、信義房屋總經理李少康 、BIM總監何涵晞 )。圖／寶鋪建設提供
寶舖建設23 日舉辦「原生健康建築的起點與實踐．健康裝修客變活動」，會中邀請產官學代表共為推動台灣健康建築運動而齊聲宣示。（圖由左至右為：建築師卓培煙、SGS台灣檢驗科技營建管理部經理梁惠銘、寶舖CARE貴賓、順天堂中藥副董事長王雪玲、寶舖建設總經理郭珈伶、寶舖建設董事長劉克健、國立臺北科技大學 副教授陳振誠、海豐堡董事長孫雅蕾、信義房屋總經理李少康 、BIM總監何涵晞 )。圖／寶鋪建設提供

於健康建築領域耕耘多年的寶舖建設於23日舉辦「原生健康建築的起點與實踐．健康裝修客變活動」，宣布導入業界首創的健康裝修客變顧問模式，從建造、客變、裝修，再到設備裝設位置，提供全方位專業顧問服務，由外到內打造全透明的健康住宅環境。

為協助住戶進一步瞭解健康建築內涵，寶舖建設將數位策展概念融入客變說明會，以3D動畫等視覺輔助說明獨家專利的八大安全系統，並邀請客戶一同實踐國內第一座「全透明原生健康建築」，現場共兩百位與會嘉賓，包括國立臺北科技大學、SGS 台灣檢驗科技、卓培煙建築師事務所、信義房屋等，均表認同理念，並共同為推動台灣健康建築運動而宣誓！

寶舖建設董事長劉克健表示，一座好房子，就是能夠提升住戶免疫力的健康好宅，注重水質、空氣、燈光等生活條件的高品質，盡可能遠離環境賀爾蒙帶來的負面影響。

劉克健指出，寶舖建設多年投入健康建築領域，以專利「八大安全系統」打造新世代健康宅，預計於2024年底竣工的「寶舖CARE」，即將成為國內第三座原生健康建築，且房屋維修保養完全透明，且導入業界首創的健康裝修顧問服務，持續推升台灣健康建築產業發展，盼帶給下一代最好的「住」福。

根據內政部統計資料指出，全台屋齡30年以上的住宅逼近900萬大關，更有不少老舊住宅屬於病態建築，恐將危害住戶健康。近年受到疫情影響，民眾更加重視居家環境健康，促成國內健康建築觀念逐漸生根。

長期投入住宅健康的寶舖建設領先業界首創「健康客變顧問模式」，主張建築的功能與定位也須因應後疫情時代變化，加上台灣面臨嚴峻少子化問題，更應以守護嬰幼兒標準為居家環境健康嚴格把關，希望和客戶一同實踐國內第一座「全透明」的原生健康建築。

疫情 少子化

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