永立榮攜手健眾生醫 布局東南亞幹細胞醫療市場

擁有羊水幹細胞專利技術，並已研發多項醫藥與醫美保養保健品的永立榮集團今（25）日宣布，該公司與具有跨國營運的健眾生醫簽署合作協議，合作拓展東南亞十國市場。

永立榮表示，該公司是全球唯一羊水幹細胞專利技術的醫藥公司，擁有多國專利，並已研發多項羊水幹細胞新藥與外泌體/旁分泌醫美保養產品。

羊水幹細胞是骨髓、脂肪、臍帶/胎盤後，最新的幹細胞來源，也是最接近胚胎幹細胞的幹細胞。比起其他幹細胞，有較強的再生能力，產出再生細胞的數量也比其他幹細胞更多。分化後，也比較不容易老化。此外，羊水幹細胞是唯一具有外胚層特性，可分化成神經細胞，這點是其他來源間質幹細胞所沒有具備的特點。

根據研究，羊水幹細胞具有骨修復、肺臟纖維化、急性腎衰竭、心肌梗塞修復，到中樞神經領域的腦中風、帕金森氏症的治療潛力；其外泌體含有生長因子與抗發炎因子，可幫助組織修復、降低發炎反應，去除自由基與氧化傷害，可用於醫療，或作為再生與抗衰老保養品原料。

健眾的主要業務為提供客戶跨國跨領域的細胞療法、癌症精準療法、細胞療法等醫療諮詢服務與產品銷售代理，且母公司鎵興國際集團在東南亞布局已久，在地政商關係經營多年。雙方合作後，將合力拓展潛力雄厚的東南亞醫藥及保養品市場。

永立榮表示，台灣的特管辦法通過後，除了將提升台灣的再生醫學量能，日後台灣獲准上市的產品與療法，也可望快速引進東南亞國家。雙方簽約後，永立榮的羊水幹細胞醫藥研發品與Exocare艾索康恩保養品將透過健眾進入東南亞10國進行市場開拓、經銷、臨床試驗案合作等。

永立榮目前的產品包括幹細胞新藥，以及羊水幹細胞外泌體生物製劑與醫美保養品。在新藥部分，將針對退化性疾病與神經性障礙疾病，在台灣進行羊水幹細胞療法的臨床試驗。此外，也計畫開發以發炎性疾病治療為適應症的外泌體生物製劑。至於抗衰老與醫美保養保健品產品，則已經成功研發動物來源的幹細胞外泌體醫美保養保健產品專利原料，除了以Exocare艾索康恩為品牌進行推廣，也開放國內外品牌委託ODM或OEM代工服務。