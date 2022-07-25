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林智堅喊台大論文是原創 學者再抓「准碩士」抄襲鐵證

要搶要快！每人不到500元 即可入住福容台北一館

經濟日報／ 記者何秀玲／即時報導
福容台北一館大廳酒吧也與各家業者合作推出「夏日繽紛手作趣」，7至9月每隔週五或六，推出一堂手作課程，其中與「Mosaic Art Studio台灣首創土耳其馬賽克工作坊」合作，土耳其老師親自教授，協助製作馬賽克燈。業者／提供
福容台北一館大廳酒吧也與各家業者合作推出「夏日繽紛手作趣」，7至9月每隔週五或六，推出一堂手作課程，其中與「Mosaic Art Studio台灣首創土耳其馬賽克工作坊」合作，土耳其老師親自教授，協助製作馬賽克燈。業者／提供

國旅補助剛上路，已用掉20多萬人次，福容大飯店台北一館也順勢推出限量優惠專案，搭配自由行住宿補助1,300元、福容會員補助800元及會員分級折扣，每位最低只要440元，即可入住台北市區五星飯店，再贈送福隆沙雕門票2張。不只入住超低價，一樓大廳酒吧首次與各家廠商合作，每兩週開立手作課程，讓大小朋友們都能一起翻玩暑假。

位於台北市大安區的福容台北一館，鄰近台北市都市之肺大安森林公園，交通便利，搭乘捷運即可輕鬆抵達象山、台北101及士林觀光夜市，趁著國旅補助上路，福容台北一館也推出寵愛福容會員的「福容享福 會員獨享3.0」，原專案價每晚3,099元，入住精緻客房，贈送福隆沙雕門票2張，享提前入住2小時禮遇，現在搭配政府自由行住宿補助1300元及福容會員補助800元，折扣下來，周日至周四入住，每人每晚最低440元起。

福容台北一館也推出「台北FUN一夏」專案，精緻客房限量升等豪華客房，部分客房還能看到台北101景觀，每房贈送紅酒一瓶(價值880元)、沙雕門票及下午茶套組2張，贈送精緻早餐兩客及提前2小時入住禮遇，專案售價每晚3,999元，搭配政府自由行住宿補助、福容會員補助及分級折扣，平日每人每晚最低836元起！(政府自由行住宿補助及會員補助名額數量有限，沙雕門票贈完為止)。

福容台北一館大廳酒吧也與各家業者合作推出「夏日繽紛手作趣」，7至9月每隔週五或六，推出一堂手作課程，其中包括與東區知名調香「Wish Tree」合作，透過調香師教導，調配專屬自己的香氛精油蠟燭。

與「Mosaic Art Studio台灣首創土耳其馬賽克工作坊」合作，土耳其老師親自教授，協助製作馬賽克燈；永康商圈知名DIY皮革行家「皮兒吧」合作，敲打刻印專屬自己的皮卡夾；與「薄荷天使花藝」合作，使用日本進口永生花，製作療癒感爆棚的永生花玻璃盅。

另外還有獲獎無數的「羅樂咖啡工作室」開立手沖咖啡師體驗等等，多樣課程滿足大小朋友的心，每堂課程價格不同最低880元起，每堂課再贈送奧地利小紅帽咖啡1杯，並且享福容會員點數累積。

※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康

福容台北一館豪華客房。業者／提供
福容台北一館豪華客房。業者／提供

自由行 咖啡

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