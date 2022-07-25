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林智堅喊台大論文是原創 學者再抓「准碩士」抄襲鐵證

愛台灣吃石斑 半導體商打前鋒推魚漢堡

經濟日報／ 記者林思宇／即時報導
自己的石斑魚自己吃！半導體大廠崇越集團今（25）宣布，新成立「樂魚Blue Fish」漢堡新品牌，其中包括「香柚和風石斑堡」，協助解決石斑魚產銷困境，崇越董事長郭智輝表示，賣的是營養與愛護地球。圖片／崇越提供
自己的石斑魚自己吃！半導體大廠崇越集團今（25）宣布，新成立「樂魚Blue Fish」漢堡新品牌，其中包括「香柚和風石斑堡」，協助解決石斑魚產銷困境，崇越董事長郭智輝表示，賣的是營養與愛護地球。圖片／崇越提供

自己的石斑魚自己吃！半導體大廠崇越集團今（25）日宣布，新成立「樂魚Blue Fish」漢堡新品牌，其中包括「香柚和風石斑堡」，協助解決石斑魚產銷困境，崇越董事長郭智輝表示，賣的是營養與愛護地球。

為支持台灣石斑魚養殖戶，安永成立新餐飲品牌「樂魚」，推出「香柚和風石斑堡」，選用台灣在地「龍虎斑」，肉質兼具龍膽石斑的膠質Q彈與老虎斑的細緻，搭配柚子蘿蔔與青蔥柚子醬，帶來清爽的和風口感。石斑堡除於樂魚光復店試營運期間限量供應外，也將在宜蘭安永心食館、學長的店（台北大學三峽校區心湖會館）同步販售。

郭智輝表示，推廣從產地到餐桌的安心餐飲文化，樂魚餐點全採用台灣在地魚種，包括海鱸、鬼頭刀、虱目魚、旗魚等。

「脆脆海鱸堡」嚴選安永鱸魚，搭配滑順酪梨醬、清爽微酸塔塔醬，以及酥炸鱸魚的香脆口感，一次滿足。「夏威夷馬西魚堡」選用台灣在地─鬼頭刀(夏威夷語mahi-mahi)，搭配墨西哥辣椒醬、以及辛辣中帶檸檬香的台灣原生山胡椒「馬告」。「蜂蜜芥末虱目魚」虱目魚菲力經醃製，搭配蜂蜜芥末醬、焦化洋蔥、辛辣芝麻葉，撒上印度「瑪莎拉」香料粉提味。

還有有搭配煙燻洋蔥醬的「美味旗魚堡」、墨西哥辣椒的「熱浪鮮蝦」、蔬食者的最愛「經典菇菇蛋堡」，以及地瓜薯條、炸魚等美味餐點。即日起至8月31日試營運期間，樂魚光復店餐點全品項限量特惠供應。

除了漢堡，安永鮮物表示，以恆溫發酵6個月的純釀造醬油、天然發酵純釀素蠔油為基底，並佐以米酒、魚露增添稻香及層次，研發出「港式蒸魚醬」，民眾可與石斑魚一同放進電鍋蒸煮，完美呈現石斑魚的鮮美滋味。

安永鮮物說，五星級飯店主廚親自指導的安永「破布子醬」，也是小家庭烹煮各式魚料理的好幫手；還有復熱即食的「古早味滷虱目魚肚」、「蔭鳳梨滷虱目魚肚」、「香辣滷虱目魚肚」，零廚藝也能上好菜。

安永強調，以最高等級的水產加工技術，滿足消費者及國內外代工業者的需求，為提升食品品質與安全而努力，並向半導體級的全自動化生產邁進，帶領MIT漁產產業升級，與政府攜手，力拚外銷海外市場。

石斑 安永

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