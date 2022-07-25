撼訊攜北市建置FPGA教學中心 培育數位邏輯設計人才

為強化技職教育與產業之鍊結，撼訊（6150）與台北市政府教育局攜手於木柵高工建置「臺北市FPGA可程式化電路應用技術教學中心」，並於今（25）日簽署合作備忘錄及舉行技術教學中心揭牌儀式，合作項目包含「開設FPGA可程式化電路應用技術課程」、「共同規劃校本技術課程」、「提供設備採購優惠專案」、「加強產學交流合作」、「協助提升教師教學能力」等。

撼訊科技總經理陳劍威表示，撼訊科技除了生產AMD為主的高階專業顯示卡外，同時也是FPGA(Field Programmable Gate Array, 現場可程式化邏輯閘陣列)大廠Xilinx的合作伙伴，FPGA是現代積體電路設計驗證的技術主流，其優點為內部邏輯可被設計者反覆修改，調整相關電路設計，除錯成本成本較低且可快速完成成品，近年來更進一步廣泛應用於各項運算加速領域，是十分具有發展潛力的產品。

他表示，撼訊科技近年來與臺科大、臺師大、臺東大學等大學進行產學合作，研發FPGA相關技術與應用，未來將協助台北市木柵高工引進產業最新技術及大學資源予台北市「FPGA可程式化電路應用技術教學中心」，辦理寒暑假教師增能研習、舉辦產業相關學生競賽及與本市教師共同設計符應產業趨勢之課程等。

撼訊科技與台北市教育局合作設立的「FPGA可程式化電路應用技術教學中心」將於111年8月1日至8月3日辦理為期3天的教師增能研習，研習主題為「PYNQ FPGA開發」，由撼訊科技邀請台東大學資工系黃駿賢教授擔任講師，帶領教師實務操作理解PYNQ的原理及應用，有意願參與的教師可至「臺北市教師在職研習網」（http://insc.tp.edu.tw）報名。