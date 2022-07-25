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街口投信：短線觀察銅市場風險情緒是否持續好轉

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

街口投信表示，供需面因素攸關銅價後續走勢，短線觀察市場風險情緒是否持續好轉；大陸房市困境能否在其住房和銀行監管機構制定計劃下取得進展，中長線在綠能經濟應用普及趨勢下，銅相關投資仍值得關注。

上周銅價隨市場風險情緒改善出現彈升，上周五(22日)美元走軟，CME銅期貨與LME銅期貨各上漲1.55%與1.78%，周線各收漲3.57%與3.64%。今年以來的銅價回檔超過二成，衰退風險升溫是銅價下跌的主要原因，美元強勢使原物料價格明顯承壓，而中國大陸疫情的封控措施與房地產市場疲弱也對銅需求的基本面造成影響。

先此前持續看多銅價的高盛雖下調銅價展望，反應全球經濟前景惡化與部分礦區供給增長，但仍表示銅存在結構性需求大於供給，綠電需求將有助於銅需求，預期明年銅價將逐漸復甦。全球最大礦商自由港(Freeport-McMoRan) CEO - Richard Adkerson上週亦表示銅價下跌將使目前的銅價不足以支撐新礦開採成本，此將進一步使供應收緊，全球銅礦供給仍然處於緊張階段。

期貨 高盛

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