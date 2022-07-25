王文淵拍板台塑加薪4.5% 金額2,496元創集團38年來最高

台塑（1301）集團的年度調薪結果出爐，今（25）日上午台塑集團總裁王文淵與四寶董事長在台塑大樓與工會代表見面，基於照顧員工的考量，王文淵拍板同意工會所提的全面調薪4.5%方案。若依台塑企業員工平均經常性薪資每月55,467元計算，等於加薪2,496元，亦創台塑38年來加薪金額的新高紀錄；調薪後員工薪資為57,963元。

台塑企業之前調薪紀錄是在1985年時所創，當時員工的平均經常性薪資為15,714元，調薪14%，等於每月調薪2,200元。另，台塑自2010年起，已連續調薪13年。

南亞仁武企業工會理事長吳祈忠表示，與總裁會面的過程相當順利、和諧，同時四寶董事長也報告了近期在節能省碳、循環經濟的成效，而總裁在基於照顧員工的考量下，相當爽快地答應工會所提的調薪4.5%方案。

吳祈忠指出，台塑企業一般員工薪資平均為55,467元，考量公司去年下半年營業以及今年上半年獲利表現，且今年還多了通膨、疫情的因素，希望是真正有感的實質加薪，所以才提出調薪4.5%，等於是每位每月加薪2,496元，這是創38年來台塑加薪金額的新高紀錄，很謝謝總裁的照顧。