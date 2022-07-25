百貨唯一特殊生典範徵選 遠東SOGO鼓勵弱勢學童追夢

遠東SOGO百貨暨太平洋崇光社會福利基金會今（25）日舉辦第十屆「SO GOOD好小孩少年楷模」表揚，本屆有22位來自全國各地清寒、或罹病或傷殘的特殊生受奬，以及多位歷屆楷模回娘家，齊聚一堂分享生命的堅韌與感動。

新冠疫情改變了全球經濟與生活，也影響了對未來的想像，本屆「SO GOOD好小孩少年楷模」以「我的未來」為徵選主題，台灣唯一Freeman-Sheldon氏症候群（俗稱關節僵硬症）患者徐梓恩、罹患罕病導致全盲的羅柏勛、慢飛天使許廷緯等三位學童，以對生命的熱誠，榮獲評審團特別獎。主辦單位遠東SOGO百貨暨太平洋崇光社會福利基金會董事長黃晴雯，鼓勵學童在逆境中仍要勇敢夢想未來，實現自我價值。

「SO GOOD好小孩少年楷模」邁入第十屆，「就像是我的孩子十歲一樣！」黃晴雯感性地列舉十個未來人應該具備的特質，同時是她的企業永續指南，包括永續、創新、敏捷、誠信、多元、包容、正義、勇敢、負責、人文，期許少年楷模們把這十個特質當成錦囊妙計，徬徨在人生十字路口時，拿出來對照，當下自己最豐沛與最缺乏的是什麼，就能更認識自我，進而迎向充滿挑戰的未來。

遠東SOGO百貨與太平洋崇光社會福利基金會，長期投入兒少關懷，持續扮演「以人氣通路搭建公益橋樑，牽起M型化兩端對話」的角色，「SO GOOD好小孩少年楷模徵選暨表揚」自2011年開辦，為台灣百貨唯一針對幼稚園、國小學童舉辦的獎助活動，凡清寒、疾病或身心障礙學童能逆境向上，都可由各縣市國小、社福機構舉薦。十年累計獎勵290位學童、催生44名總統教育獎、邀請46位名人為學童打氣，讓逆境向上的典範被看見，進而感動更多人。

「SO GOOD好小孩少年楷模」系列活動發揮通路與品牌的優勢，曾獲有「永續諾貝爾獎」之稱「亞洲企業社會責任獎」（Asia Responsible Entrepreneurship Awards）社會公益發展獎，是國內第一個獲得該獎項的社會公益活動；也曾執行公益投資社會報酬分析（SROI），評估活動產生效益為10.18，意即每投入1元成本，可為利害關係人創造10.18元的正面影響力。

此外，2016年起，遠東SOGO攜手曾獲「典範教師」的彰化橋信國小李英杰，及曾獲美術新人獎的桃園石門國小古明倉，針對喜愛繪畫的少年楷模，首創「星空計畫到宅公益」計畫，到學童家裡教繪畫，五年開辦27場次，到宅教學公益里程累計可環島12圈。

為慶祝「少年楷模」十週年，遠東SOGO邀集歷屆少年楷模，共同創作一幅長達八公尺的畫作，再度邀請兩位星空計畫老師擔任主視覺指導，上個月特地舉辦一場成果發表會，參與學童看到自己的樣貌變成畫像，直呼：「越看越像！」有音樂專長的歷屆少年楷模則組成樂團，成員包括罕病學童、自閉慢飛天使，克服障礙站上舞台完美演出。遠東SOGO把兩組人馬一個月來辛勤練習的過程，及發表會的精彩實況，剪輯成紀錄片《十年有你 十在感謝》，於頒獎典禮上首度播放，感動畫面讓不少人紅了眼眶。

典禮也難得邀請到曾二度獲得總統教育獎的第一屆少年楷模陳孟筑「回娘家」，分享十年前她接受遠東SOGO的鼓勵，十年間如何持續努力、考上清大，並將愛傳出去，回饋給更多需要幫助的人。遠東SOGO原本也計畫邀請第二屆少年楷模、帕運游泳國手陳亮達參加，遺憾亮達日前不幸離世，由跟亮達感情深厚的阿嬤跟哥哥代表出席，接受紀念狀，所有與會者一同追憶他樂觀、堅強的模樣。

遠東SOGO每年頒獎都邀請少年楷模偶像出席，這次請到知名大提琴家張正傑、台灣首位盲人律師李秉宏、兒童文學作家廖炳焜，人氣Youtuber阿神也以VCR鼓勵學童不要放棄，一定能實現夢想。