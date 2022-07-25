搶搭裕隆城話題失算？寶徠花園頂樓戶賠1500萬

實價揭露，新店「寶徠花園」最高價總價戶，也是唯一億元戶，今年以9383萬元轉手，屋主持有4年， 賠1517萬元出場。

全球居不動產情報室總監陳炳辰分析，屋主取得時正逢新店裕隆城話題鋒頭上，當時可能看好區域未來一坪上看百萬，因此以一坪80萬元當時社區最高價大膽搶進，但後來裕隆城住宅計畫喊停，房價明顯緩漲，高價取得，加上坪數大，因此出現降價轉手。

新店寶徠花園位於新店寶橋路，近裕隆城，樓高28層，屋齡已8年。

根據實價資料，此一社區早先成交多在5、6字頭，2017、2018年時，因裕隆城開發案啟動，市場傳出一坪將賣到100萬以上，帶動周邊住宅房價明顯上揚，寶徠花園後來交易多站上7字頭，其中頂樓28樓戶，2018年以每坪80.7萬元，總價1.09億元交易，總價、單價均創社區新高。

過去幾年預售買家轉手都有獲利，不過，由於2019年裕隆集團宣布裕隆城住宅推案計畫暫緩，在2018、2019年以高價買進寶徠花園的人，若轉手則有賺有賠，不過賠售金額都不多，此次頂樓戶賠售逾1500萬，令人關注。

陳炳辰分析，目前新店區仍為新北市數一數二的高價地帶，新北市的高價豪宅多出於此，然而競品相當多，若話題性不夠充足，光芒便容易褪色。此戶過去身價破億，乃因2018年正逢新店高價宅起飛，且鄰近的裕隆城正在話題鋒頭上，遂順勢拉抬起身價。

但由於屋齡稍高，不比鄰近新案話題，且戶數多，坪數大小不一，都讓身價打折扣，該社區坪數較大的產品行情上，單價約落在7字頭，總價多交易在6、7000萬元，要上看8000萬元都有挑戰性，如今整體房市還面臨變動，都添利空。

台灣房屋新店央北旗艦加盟店店長林罄鳴則表示，寶徠花園屬於新店豪宅代表，多年前興建時就以SRC鋼骨結構搭配BRB制震系統，打造全方位制震宅，加上李天鐸大師日式極簡外觀設計並採分棟設置飯店式全方位管理櫃台，吸引不少有地緣性的高端客戶目光，買家不乏台北景美、新店在地的企業主及高階主管等客層。

他表示，寶徠花園近一年社區平均成交單價約70萬元上下，頂樓戶在2018年時成交80.8萬元，屋主轉手成交價降到67.7萬元，可能屋主不動產配置重新調整，加上當初購入的時間點為新店區的房市高點，所以價格出現明顯落差。