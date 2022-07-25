證交所攜企業培育屏東足球小將 舉辦少年足球聯誼賽

台灣證券交易所主辦2022年第8屆台灣少年足球聯誼賽」，7月22、23日在屏東縣立來義高中熱烈開踢，共同贊助單位台灣期貨交易所、台灣集中保管結算所與寶成國際集團，分別從台北、台中赴屏東來義鄉，為贊助的球隊加油打氣。屏東四校好手齊聚，歷經2天8場次的激烈賽事，成績揭曉，最終由瑪家國中拿下冠軍，來義高中國中部奪得亞軍，長治國中及東港高中國中部分獲季軍與殿軍。

台灣證券交易所履行企業社會責任，積極參與偏鄉體育活動，與台灣期貨交易所、台灣集中保管結算所及寶成國際集團，共同贊助偏鄉地區國中足球隊，支持政府培育體育人才向下扎根，推廣台灣足球運動，自2015年起分別贊助屏東縣來義高中國中部、瑪家國中、東港高中國中部及長治國中等四所國中少年足球隊基本訓練經費，每年並辦理台灣少年足球聯誼賽，讓屏東足球小將們以球會友，一起在球場上揮灑青春的汗水，為團體更為自己爭取更高榮耀。

這屆聯誼賽主辦單位台灣證券交易所總經理簡立忠在開幕致詞時表示，八年來，在贊助單位的強力後援下，四校足球實力大幅提升，不論在地區賽或全國賽中，皆屢創佳績，球員亮眼表現獲得各界肯定，期待未來能培養更多的足球好手，同時期勉四個學校足球小將們，懷著夢想前進，秉持熱情茁壯，未來成為國家足球運動的種子球員，有朝一日成為台灣之光，讓臺灣足球躍上國際舞台。

經過八場精彩賽事，第八屆台灣少年足球聯誼賽圓滿落幕，於閉幕共同捐贈儀式中，四個贊助單位賡續贊助四所學校足球隊總計200萬元，未來亦將持續挹注資源，希望藉此拋磚引玉，集結更多企業，共同力挺偏鄉的體育發展，成為孩子們最有力的後盾。明年的賽事將由臺灣期貨交易所輪值主辦，少年球員們相約瑪家國中一較高下，以更精進的球技，展現更亮眼的成績單。