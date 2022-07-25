這份行政職不一樣 蘇琪鈺在信義房屋發揮才華

許多人想到行政職，第一個想法就是「穩定」，但也因此「工作變化不大」；不過，東華大學畢業的蘇琪鈺加入信義房屋擔任分店秘書2年來，卻發現這份工作不只享有上市公司提供的福利待遇，更特別的是「很好玩」，不僅需要面對業務及客戶，經常有和人互動溝通的機會，公司不定期舉辦社區服務和活動，也能發揮她最喜歡的美編、手作長才，可說是一份既穩定，但仍能讓自己不斷成長、學習的工作。

蘇琪鈺畢業後，鎖定各大公司尋找行政職缺，主要考量就是希望生活穩定、享有一定的待遇及福利保障，加入信義房屋後，她也在台南市的分店擔任秘書。

蘇琪鈺分享，信義房屋秘書每天例行的工作包括盤點鑰匙、整理契據、其他行政事務等，工作內容穩定，針對剛入職的新人，也比照房仲業務員設計「師徒制」，由比較資深的秘書學姐手把手教導工作內容；薪資待遇、員工福利部分，因為信義房屋是上市公司，也都很有保障，最令她印象深刻的是這次疫情期間，公司不但提供員工醫療口罩，更補助每人1500元購買快篩試劑。

最特別的是，蘇琪鈺認為，有別於其他「很穩定」的行政職，信義房屋的祕書工作卻是穩定中又「很好玩」。她笑說，自己從小就很喜歡做美編、手工藝，逢年過節都會親手做卡片給親朋好友，平常也熱愛攝影，沒想到加入信義房屋後仍有機會發揮興趣與才能，平時寫小卡片、小紙條替分店業務同仁加油打氣，或是在區內活動協助設計文宣品，之前南科店新開幕，更協助分店與在地藝術家LEHO合作舉辦開幕活動，透過邀請社區居民一同作畫，替鄰近南科、極具科技感的社區，帶來人文與藝術氣息。

蘇琪鈺說，原以為行政職的工作就是坐在辦公室處理文書，沒想到加入信義房屋後打破刻板觀念；而自己個性比較慢熟，在與同事、客戶互動的過程中，也獲得了成長及學習的機會，是她找工作之初所沒有預料到的收穫。

根據調查顯示，多數想找行政職缺的新鮮人，多是期待擁有穩定規律的工作、薪資福利獲得保障。信義房屋表示，今年已將秘書行政起薪從30K調整到33K，與其他房仲同仁、總部幕僚等，也都享有一樣的福利待遇，包括公司固定發放每年稅後營業利益1／3給同仁作為年終獎金、買賣房地產服務優惠、每年價值1.5萬元的彈性福利「信福幣」、生育補助最高可領12萬元等。目前正值畢業季，有意加入的新鮮人，均可上信義房屋人才招募網站https://hr.sinyi.com.tw/news/70 查詢。