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彭培業：房市進入冷靜期 但不會冷卻

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
彭培業。圖／台灣房屋提供
彭培業。圖／台灣房屋提供

台灣房屋集團總裁彭培業今（25）日表示，政府的房市調控政策，加上央行升息，今年第二季房市似乎逐漸進入冷靜期，不過冷靜不代表冷卻停滯，而是停止盲從，回歸需求，以自用為前題的不動產持有，仍是趨勢和主流。

看好新北林口未來發展可期，台灣房屋於林口再展店，林口三井扶輪加盟店今開幕，彭培業到場祝賀。

彭培業表示，因應市場需求，台灣房屋不僅歡迎新血加入，更致力於輔導加盟店中發展成熟的團隊，複製成功模式，拓展複數店，讓優質命脈不斷成長茁壯，也能成為正向循環，吸引更多願意共好的夥伴加入。

林口三井扶輪加盟店東周起帆，加入台灣房屋品牌邁入第12個年，繼林口三井捷運旗艦店、林口A9環球店之後，今再開第三家店。

周起帆表示，選擇深耕林口，除了自己是土生土長的林口人之外，最重要的是相當看好林口未來的發展。

他表示，三立影城、東森國際及台灣三井不動產投資的「林口媒體園區」，將帶進林口的娛樂、媒體、科技、商業等元素，再加上林口三井Outlet二期預計2024年完工、新開發的林口工一市地重劃區即將完成等利多，也將進一步促進林口的就業人口發展。

根據統計，林口90年代的人口約4萬多人，到110年時，已經達到12多萬人，成長速度驚人，主要是因林口房價相對新北其他地區還親民，且工作機會增加，因此不斷吸引年輕人入住。

周起帆指出，台灣房屋林口三井扶輪加盟店選擇在林口的文化二路一段上落腳，是因這裡是林口的市中心，鄰近林口昕境國賓影城、林口三井Outlet、家樂福林口店、扶輪公園等，距離較近的捷運站點是A9林口站、A8長庚醫院站，生活及交通機能相當充沛，主力產品為2~4房，成交單價落在30~45萬元不等，買方大多為在地及雙北市自住族居多。

捷運 房市

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