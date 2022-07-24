新建案行情持續走高 北士科新案開價130萬再創區域新高

新案價格愈走愈高；據悉位於台北市北投區的北士科重劃區，新進場的「國泰雍萃」，每坪開價130~140萬元、再創區域新高。

住展雜誌研發長何世昌分析，北台灣多數新屋市場價格持續墊高，尤其又以有新興重劃區的區域行情走高最明顯。以台北市來說，占地約94.29公頃的北投士林科技園區（北士科）最具代表性。

他表示，今年北士科重劃區內住宅新案初登場就以破百萬元、三位數的價格、跳空開出，相較於先前周邊每坪成交行情僅七、八字頭來說，重劃區內的新案開價引起市場高度關注，且新案買氣均不錯。

七月起進入下半年市場，北士科兩大重量級新案「國泰雍萃」、「樸園璞開石」 相繼進場；據悉，兩大案每坪開價破130萬元，甚至挑戰140萬元的區域行情新高，其中才剛進場的「國泰雍萃」，業者透露銷售率已達二成，顯然買氣走出自己的路。