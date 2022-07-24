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昱厚新冠噴劑新藥 獲印尼核准進行二三期臨床試驗

經濟日報／ 記者魏鑫陽／台北即時報導

昱厚生技（6709）所研發之鼻噴新冠肺炎治療藥AD17002-SC，日前通過印尼食品藥品監督管理局（BPOM）審查，核准用於治療COVID-19輕、中症患者二/三期人體臨床試驗。昱厚董事長徐悠深表示，AD17002-SC可用於治療COVID-19輕、中症患者，而印尼為東協最大經濟體，將藉此進入東協市場，後續可望再前進中東等伊斯蘭市場。

徐悠深指出，經研究顯示，現有新冠疫苗均未能有效保護上呼吸道，以致於面對傳染力極強的Omicron變異株，突破性感染頻頻發生。現有的口服治療藥物雖可減少重症發生，但仍有多種使用限制，故此領域尚有未被滿足的醫療需求。

昱厚鼻噴藥物在機制上可活化先天免疫系統，目的是在呼吸道黏膜建立免疫防禦，藉此保護未受感染的健康細胞、阻擋病毒在上呼吸道大量複製，並保護肺部，惟目前市面上尚無類似作用機轉的新冠治療產品。

徐悠深表示，在獲印尼BPOM核准進行人體臨床試驗後，將依照試驗設計收受二期階段180位受試者給予治療藥物，並於二期階段試驗完成數據解析後進行三期試驗，亦將依相關法規及臨床進展揭露相關訊息。

徐悠深指出，印尼為東協最大經濟體，擁有2.7億人口，將藉此進入東協各國市場，且印尼穆斯林約占人口比例八成，且昱厚已進行藥品清真認證的取得，可望再前進中東等伊斯蘭市場。

印尼

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