昱厚鼻噴新冠藥獲印尼BPOM核准二/三期臨床試驗

專注以黏膜免疫調節平台開發新藥的昱厚生技公告，自主開發的鼻噴新冠肺炎治療藥AD17002-SC獲印尼食品藥品監督管理局（BPOM）核准執行二/三期人體臨床試驗。

昱厚表示，近年公司持續尋找海外市場的發展機會，但在新冠肺炎大流行下，增加跨國臨床試驗的難度，但透過印尼經濟統籌部的協助，AD17002-SC在印尼進行二/三期人體臨床試驗，不僅開啟昱厚與當地研發機構與醫療資源的合作契機，也成為深化台印尼雙邊關係、拓展新南向生醫市場的代表性指標案。

昱厚表示，本次試驗在二期臨床階段將招募180位受試者給予鼻噴治療藥物AD17002-SC，並於二期階段試驗完成數據解析後接續進行三期試驗。

昱厚指出，經研究顯示，現有疫苗均未能有效保護上呼吸道，以致於面對傳染力極強的Omicron變異株，突破性傳染頻頻發生，而目前已核准上市的新冠口服藥物，雖可降低重症風險，但存在多種使用限制。對新冠患者來說，仍然有未被滿足的醫藥需求。

昱厚也說，愈來愈多的國內外研究也指出，黏膜免疫具有治療或預防新冠肺炎病毒傳播的潛力，鼻噴藥物在機制上可從呼吸道黏膜建立起免疫防禦，藉此保護未受感染的健康細胞並抑止病毒複製，此種作用機制可以應對不同的變異株，而目前市面上尚無類似作用機轉的新冠治療產品。

昱厚表示，AD17002-SC是針對黏膜免疫系統所開發的新型藥物，非臨床試驗證實可有效阻擋病毒在呼吸道複製和降低肺組織的發炎病變。由於採取鼻噴方式給藥，僅需在兩側鼻孔各噴0.1 c.c.藥液，澄清無味，無痛、無侵入性，預料將是最實用、劑量低且有效的新冠治療藥。

昱厚表示，印尼是東協最大經濟體，並且擁有2.7億厚實的人口紅利優勢，選擇在此開展臨床試驗，可做為布局東協市場的起點。此外，印尼有約八成的人口為穆斯林，昱厚已進行AD17002-SC的清真認證，未來一旦順利完成臨床試驗、獲准上市，或取得緊急使用授權（EUA），將有機會再前進中東市場、搶灘18億人口的伊斯蘭商機。