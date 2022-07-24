改善租屋黑市 時力提出5大訴求

「政府要用社會住宅、囤房稅、提高優惠、實價登錄等5大訴求，改善租屋黑市！」時代力量黨公職24日由黨主席、立委陳椒華帶領下，於行政院門口召開記者會，呼籲政府不要只透過300億租金補貼，就想要改善租屋黑市，「只要房東不配合，租屋補貼形同看的到、吃不到」，必須要修法改善。

補貼看得到領不到

陳椒華表示，行政院雖然推出300億租金補貼，也有給房東減免房屋稅、地價稅，但租客申報的動機仍然不高，因為只要房東在租屋契約中，要求租客不能申請租屋補貼，租客為了穩定居住環境，也不得不妥協。她指出，房東與租客在市場中權力完全不對等，政府應修法改善這種狀況。

時代力量秘書長白卿芬表示，根據他們調查，發現大多數租屋族需將收入的20至32%作為租屋使用。她說，在通膨日漸嚴重下，租屋族薪水被房租吃掉，影響日常開銷的狀況只會愈來愈嚴重，買房已經難如登天了，若租屋市場不公開透明，只會讓居住人權更加受到壓縮。

修法課稅、實價登錄

新竹市議員廖子齊也說，居住正義必須同時從中央推動修法，地方積極配合與嚴格執法才能落實。由於租屋市場長期不透明，租屋族隨時面臨房東漲租、更改契約的狀況常難以反應。此外，雖然新竹有囤房稅，但因沒有實價登錄，很難看出囤房稅對租金是否有影響，租屋市場也要實價登錄。

彰化縣議員吳韋達坦言，彰化的房價所得比是9.05年，比高雄、新竹、桃園都還要高，許多縣市至今仍無囤房稅自治條例，他呼籲立法院應該儘速修正房屋稅相關條例，以母法逼地方加速修法，還有推動包租代管、公益出租實價登錄，才能解決租屋市場弊端。

因此，時代力量提出5大主張：廣建設會住宅、速修囤房稅以落實差別課稅、提高公益出租人優惠、現有包租代管者實價登錄，並在未來修改《租賃住宅市場發展及管理條例》，落實全面租屋實價登錄。

由於逢假日，行政院沒人上班，時代力量僅於門口表達抗議，並未遞送陳情書。

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