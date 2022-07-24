東區將復活？商仲：年底這百貨開幕榮耀回歸

疫情延燒二年多，近期終於有趨緩的跡象，世邦魏理仕研究部表示，今年上半年3億元以上零售類不動產投資案共有8筆，為近10年同期最多，其中北市東區年底隨新光三越進駐，可望為商圈開展新篇。

世邦魏理仕表示，疫情激發業者新的通路能力、創新能力，新的布局和策略在疫情前就已加快腳步，世邦魏理仕研究部2021年Q3針對亞太區內零售業者的一份快閃調查，當時就有65%的台灣受訪業者計畫於2022年擴大實體店面、加快擴張腳步。

今年一如市調顯示，上半年3億元以上零售類不動產投資案共有八筆，為近10年同期最多，其中以統一企業（1216）以逾新台幣58.9億元購入統一國際大樓4千多坪商場持分最受矚目，而建設公司、銀行業者也都有斬獲。

世邦魏理仕表示，大型零售業者進駐商圈，通常能有重塑商圈人氣的實力與魅力，像是台北東區，由於電商崛起，民眾逛街習慣改變、近年店家凋零、巷弄內街邊店，紛紛掛起招租廣告，但今年底後情況可望改變。

由於新光三越確定進駐「Diamond Towers」，預計今年底開幕，將與在東區已擁有三館，並與遠雄合作在大巨蛋打造「遠東SOGO CITY」的SOGO百貨體系正面對決，多家新舊百貨聚首東區，重塑百貨廊道、可望為東區商圈開展新篇，讓東區榮耀回歸。

高雄也有同樣情況，高雄市新堀江、玉竹商圈正面臨沒落危機，同時間漢神巨蛋則站穩高雄、營業額最高的商場寶座，強勢撐起整座商圈。至於下一個爆紅商圈在哪? 世邦魏理仕台灣資本市場部點名高雄鼓山區凹子底。

這區除了有融合了萬豪酒店、商場、商辦、電影院及數位娛樂場規劃、樓地板面積達12萬坪的義享天地，有還有富邦人壽地上48層，涵蓋商場、辦公、旅館、健身中心、水族館及物流等複合規劃的巨型商場，預計2026年完工。從零售業大者恆大（1325）、南部消費習慣集中商場的趨勢綜合來看，將是下一個王牌商圈。