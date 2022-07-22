亞昕台中庫存土地累計已達6,200坪 第3季推案重壓14期

亞昕（5213）董事長姚連地今（22）日表示，亞昕在台中推出的首案「亞昕一緒」順利完銷打亮品牌，另一案「亞昕一沐」也熱銷中，集團決加碼布局台中，目前在手庫存土地累計6,200餘坪，預計第3季順勢於14期再推新案。

亞昕看好台中房地產市場前景，持續加碼布局。日前與台境（8476）等共同取得台中市北屯14期重劃區土地，基地面積1,362坪，總交易金額約18億元，亞昕占全案比例65%、台境占10%。

姚連地指出，北屯區為中台灣人口最多的三級行政區，具備人口紅利及完善的產業及公共建設，助力該區房市剛性需求不墜，公司目前手握台中庫存土地逾6,200坪。

「一棟建築要對城市風貌負責，其施工的每一個環節更要對消費者負責！」姚連地說，公司十幾年前即力邀日本一級技師田中純夫擔任營建顧問，引入日本系統工法，相關建築獎座超過40座以上，更是業界首推「建案履歷」的公司。

姚連地表示，踏入建築業30年，為了落實建築理念從選地、規劃到營造，每個環節都用心看待，以「亞昕蓋房子，放心一輩子」的職人精神，進軍台中市場。

亞昕去年合併營收30.49億元，預估今年推案量將達300億元，除了台北、新北、桃園外，更重押台中14期。姚連地強調，台中是座人文薈萃的城市，想將亞昕的建築生活美學與台中人共享，豐富這座城市的文化底蘊與溫度。

目前，亞昕主要鎖定北屯14期推案，此區是台中最大重劃區，採低密度開發，綠地林蔭，目前有台中巨蛋和漢神百貨、漢來飯店落腳，一線建商獵地卡位，並有10餘家建商進場推案，儼然成為兵家必爭的重要戰區。