快訊

為何再意外降息6碼？俄國央行總裁直指「兩大原因」

台北羽賽／麟洋配今年首闖4強 我8組人馬明爭決賽門票

亞昕台中庫存土地累計已達6,200坪 第3季推案重壓14期

經濟日報／ 記者宋健生／即時報導
亞昕集團董事長姚連地。圖／業者提供
亞昕集團董事長姚連地。圖／業者提供

亞昕（5213）董事長姚連地今（22）日表示，亞昕在台中推出的首案「亞昕一緒」順利完銷打亮品牌，另一案「亞昕一沐」也熱銷中，集團決加碼布局台中，目前在手庫存土地累計6,200餘坪，預計第3季順勢於14期再推新案。

亞昕看好台中房地產市場前景，持續加碼布局。日前與台境（8476）等共同取得台中市北屯14期重劃區土地，基地面積1,362坪，總交易金額約18億元，亞昕占全案比例65%、台境占10%。

姚連地指出，北屯區為中台灣人口最多的三級行政區，具備人口紅利及完善的產業及公共建設，助力該區房市剛性需求不墜，公司目前手握台中庫存土地逾6,200坪。

「一棟建築要對城市風貌負責，其施工的每一個環節更要對消費者負責！」姚連地說，公司十幾年前即力邀日本一級技師田中純夫擔任營建顧問，引入日本系統工法，相關建築獎座超過40座以上，更是業界首推「建案履歷」的公司。

姚連地表示，踏入建築業30年，為了落實建築理念從選地、規劃到營造，每個環節都用心看待，以「亞昕蓋房子，放心一輩子」的職人精神，進軍台中市場。

亞昕去年合併營收30.49億元，預估今年推案量將達300億元，除了台北、新北、桃園外，更重押台中14期。姚連地強調，台中是座人文薈萃的城市，想將亞昕的建築生活美學與台中人共享，豐富這座城市的文化底蘊與溫度。

目前，亞昕主要鎖定北屯14期推案，此區是台中最大重劃區，採低密度開發，綠地林蔭，目前有台中巨蛋和漢神百貨、漢來飯店落腳，一線建商獵地卡位，並有10餘家建商進場推案，儼然成為兵家必爭的重要戰區。

重劃區 建商

延伸閱讀

世界級豪墅首現新竹 14萬坪綠地造城市綠肺

士北科發展回顧 2022年高端推案開先鋒後市可期

竹北建案一坪開價85萬 網友曝建商敢開高原因

公銀：台灣不會有爛尾樓

相關新聞

張國煒臉書秀照 正面迎擊酸民「我就是敗家在這」

星宇航空董事長張國煒在20日貼文正面迎擊酸民，表示「人家說我敗家子，是的，我就是敗家在這裡」，貼出星宇航空在疫情期間的2年半興建的修護中心基地照片，展現建設安全港口的決心。

台灣虎航遭受駭客網路攻擊 已通報政府執法部門

台灣虎航（6757）今（22）日說明遭受駭客網路攻擊因應策略，資訊部門已全面啟動相關防禦機制，同時與外部資安公司技術專家...

傳遭駭客勒索 台灣虎航：已備案及啟動防禦機制

台灣虎航今天傳出遭駭客入侵並收到勒索信，對此台灣虎航表示，已向調查局備案並積極配合調查，資訊部門也全面啟動相關防禦機制；...

租屋族看過來 全台3666家房仲門市可申請租金補貼

內政部政務次長花敬群今（22）日表示，已有3,666家房仲門市加入協助房客申請租金服務，並鼓勵民眾就近申請租金補貼，也提...

桃園A7重劃區第1季買氣強 信義房屋揭原因

根據金融聯徵中心今年第1季住宅申貸件數統計，桃園市申貸件數最多的路段前3名，第一、二名都在龜山區的A7重劃區，分別為文化...

永續諾貝爾獎AREA 指標企業都角逐

2022亞洲企業社會責任獎（AREA），有「永續諾貝爾奬」之稱，信義房屋（9940）今年獲得亞洲企業社會責任獎的綠色領導...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。