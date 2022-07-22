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張國煒臉書秀照 正面迎擊酸民「我就是敗家在這」
星宇航空董事長張國煒在20日貼文正面迎擊酸民，「人家說我敗家子，是的，我就是敗家在這裡」，貼出星宇航空在疫情期間的2年半興建的修護中心基地照片，展現建設安全港口的決心。
張國煒於2016自行籌資創辦星宇航空，離開了原本由該家族經營的長榮航空，外界褒貶不一，有人甚至表示他是「敗家子」等，而張國煒在20日時貼文表示「是的，我就是敗家在這裡」，貼出星宇航空從2020年開始興建的「第一航機修護中心(STARLUX 1st Aircraft Maintenance Hangar)」基地照片，回擊酸民攻擊。
張國煒也在貼文中表示「酸民鍵盤手，你懂嗎？說你就是不懂。沒關係，你不懂我懂就可以」，許多網友紛紛在留言處肯定，表示「安全無價」、「安全就靠星宇團隊及您的帶領」、「真的是從無到有，每次看到逐漸成形的進度，都覺得感動」。
根據ETtoday報導，星宇航空的公關長聶國維表示這座星宇的機棚廠，將作為飛機維護中心，最多能停放3架飛機，目前還沒有正式啟用。星宇航空也透過臉書表示「首座修護中心完成後，將成為守護星宇機隊的家，在地面守護旅客的安全」。
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