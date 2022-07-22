快訊

聽證會未完風暴：一意孤行的川普與無計可施的幕僚

熱浪逼出用電新高 兩個關鍵讓台電暫時鬆口氣

聽到爆炸聲！拉出林志穎後不到五秒 救命恩人：火勢立刻延燒駕駛座

保時捷台灣市場交車2,666部創新高 年增12.7%

經濟日報／ 記者邱馨儀／即時報導
台灣保時捷總裁聶德軒先生。圖/保時捷提供
台灣保時捷總裁聶德軒先生。圖/保時捷提供

台灣保時捷在2022年前半年交車總數達2,666部，較去年同期增長12.7%，接單總數也較去年同期達到兩位數的成長，達32.5%。

台灣保時捷表示，Cayenne堪稱大熱門，佔總交車數46%，較去年成長31%。Macan也比去年同期成長11%。Taycan全車系交車數達385部，成長24%。經典跑車911全車系也有7%成長。

台灣保時捷總裁聶德軒先生（Mr. Christian Nater）表示：「今年上半年我們不僅成功達成目標，也寫下台灣保時捷2018年創立以來最佳紀錄。2022年更是保時捷在台50周年。即便面臨各種挑戰，我們仍排除萬難，持續提供最卓越的產品及服務，持續品牌的優勢，為成功奠定穩固的基石，向更高的目標前進。」

保時捷 跑車

延伸閱讀

保時捷Taycan線上更新來了！不僅添加新功能，還可提升續航力

台灣創歷史新高！保時捷上半年全球交車超過14萬部，Cayenne最受歡迎

718車系2025年達成電動化！保時捷先借助福斯產線來滿足現有訂單需求

保時捷GT4 ePerformance純電跑車全球首度登場！將展開世界巡迴

相關新聞

林敏雄：全聯、大潤發 雙品牌出擊

公平會核准全聯併購大潤發後，全聯董事長林敏雄昨（21）日首度露面，林敏雄指出，未來將採雙品牌策略，大潤發的高層暫時不會異...

看統一收購 林敏雄：良性競爭

國內流通業爭霸戰雲再起，統一集團日前宣布收購台灣家樂福後，全聯也因先一步併購大潤發，兩大集團如何出招，備受關注。全聯董事...

桃園A7重劃區第1季買氣強 信義房屋揭原因

根據金融聯徵中心今年第1季住宅申貸件數統計，桃園市申貸件數最多的路段前3名，第一、二名都在龜山區的A7重劃區，分別為文化...

永續諾貝爾獎AREA 指標企業都角逐

2022亞洲企業社會責任獎（AREA），有「永續諾貝爾奬」之稱，信義房屋（9940）今年獲得亞洲企業社會責任獎的綠色領導...

保時捷台灣市場交車2,666部創新高 年增12.7%

台灣保時捷在2022年前半年交車總數達2,666部，較去年同期增長12.7%，接單總數也較去年同期達到兩位數的成長，達3...

看好商辦市場 中小企業最愛門牌是「台北華爾街」

近期隨著全球升息，引領資金退潮，台股跌破1萬5，房市交易也逐步由熱轉冷，市場觀望心態濃厚，宏大國際資產公司總經理陳益盛今...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。