保時捷台灣市場交車2,666部創新高 年增12.7%
台灣保時捷在2022年前半年交車總數達2,666部，較去年同期增長12.7%，接單總數也較去年同期達到兩位數的成長，達32.5%。
台灣保時捷表示，Cayenne堪稱大熱門，佔總交車數46%，較去年成長31%。Macan也比去年同期成長11%。Taycan全車系交車數達385部，成長24%。經典跑車911全車系也有7%成長。
台灣保時捷總裁聶德軒先生（Mr. Christian Nater）表示：「今年上半年我們不僅成功達成目標，也寫下台灣保時捷2018年創立以來最佳紀錄。2022年更是保時捷在台50周年。即便面臨各種挑戰，我們仍排除萬難，持續提供最卓越的產品及服務，持續品牌的優勢，為成功奠定穩固的基石，向更高的目標前進。」
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