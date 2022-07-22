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精浚科技PCR 20分鐘快速檢測 拚第4季取得台灣EUA

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導
精浚科技董事長廖國富（左）與總經理吳文濱。精浚科技／提供
精浚科技董事長廖國富（左）與總經理吳文濱。精浚科技／提供

精浚科技今（22）日宣布，自行研發的「精敏1號核酸分析儀」已與世基生醫、台美檢驗完成MOU簽約儀式，該產品正在國立大學醫學中心進行臨床試驗，預計8月中取得臨床數據，今年第4季完成台灣EUA授權。

精浚科技董事長廖國富表示，新冠肺炎疫情已影響全球幾年，精浚科技希望能為疫情貢獻一己之力，整合自家超過十年以上的光學、電學、機械和生醫專業，100%自主研發可攜式PCR檢測儀「精敏1號核酸分析儀」。

總經理吳文濱強調，「精敏1號核酸分析儀」通過SGS檢驗、CE認證，20分鐘即可完成PCR檢測，一次可以檢測四組試劑，串連256台儀器，同時檢驗1,024人次，並上傳數據，產品可以單獨使用也可以多台連線使用，滿足各種使用情境。換言之，有機會跟各管制中心傳送資料，馬上進行分流，減少偽陰偽陽的可能。

生醫部鄭仲翔博士補充，「精敏1號核酸分析儀」是一項革命性核酸檢測產品，可以兼容各種疾病檢測，除了新冠肺炎之外，目前研發中疾病還有：猴痘、肝疾病、經濟動物和伴侶動物…等相關疾病。隨著後續試劑的研發，以後只需要一台「精敏1號核酸分析儀」就可以滿足各種疾病的檢測，達到居家檢測、精準醫療與去中心化的願景，也可以有效解放醫療量能。

精浚科技表示，「精敏 1 號核酸分析儀」尺寸約為一手可掌握（僅10立方公分左右），隨帶隨走，可以適用於國門、各種交通工具，餐廳、演唱會、教室等密閉場所 ，以及軍用或臨時檢疫站。精浚科技規劃「精敏1號核酸分析儀」於今年取得台灣EUA之後，隨即進行居家使用執照申請。

廖國富表示，精浚科技多年來的策略很清楚，就是以「高端、利基、長尾」為主要營運發展策略，因此積極深耕歐、美、日等海外市場，外銷占比高達60%。精浚科技掌握歐洲客戶給予的高度肯定，7月底即將進軍歐洲市場，下一步會以「鄉村包圍城市」的策略回銷台灣，加快新產品開發速度，創造最大的效益。

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