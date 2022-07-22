全台10大預售屋熱區曝 成交單價從1字頭到5字頭

預售屋實價登錄上路滿一年，據591實價登錄統計，全台預售屋成交件數近9萬筆，成交均價突破3字頭，全台10大交易熱區，以桃園市占四名最多，其中又以龜山區冠全台，成交件數達3991件，平均成交單價每坪30.4萬元。

其餘上榜的區域還有桃園中壢、桃園、大園、台中北屯、梧棲、西屯、新北板橋、三重與台南安南，成為近一年預售屋一級戰區。

591實價登錄表示，預售屋交易最火熱的行政區就位於桃園龜山，龜山自2017年機場捷運通車後，大量建商紛紛插旗A7重劃區推案，該區不僅房價親民且緊鄰新北，成為雙北首購天堂。

預售屋交易量居次的為桃園市中壢區，近一年成交件數3759件，成交單價37.8萬元，中壢區交易多集中在青埔，該區擁有雙鐵交會，加上大型購物商場進駐，未來還有亞洲矽谷、會展中心等建設，買盤除了在地客外，還包括北客、竹科客及商務客。

第三名為台中市北屯區，受惠捷運綠線通車及重大建設興建等利多助攻，北屯發展快速，人口移入穩居台中之冠，加上擁有捷運機廠、廍子、11期與14期等眾多重劃區，近一年預售屋交易件數3753件，成交單價35萬元。

第四名為桃園市桃園區，主要因屬於桃園核心區域，內有藝文、經國、中路及小檜溪4大重劃區蓬勃發展，未來還有捷運綠線行經，後勢看好，近一年成交量3192件，成交單價35.8萬元。

第五名為台中市梧棲區，該區於台中港三井OUTLET開幕後，替房市注入活水，加上房價僅1字頭，是上榜的行政區中單價最親民的區域，吸引大量首購移居，近一年成交量2985件，成交單價19.5萬元。

新北市板橋、三重，包下六、七名，兩區為新北蛋黃區，近1年預售屋成交量接近2千件，單價均突破5字頭，前者交易量多集中在江翠北側重劃區；而後者則有二重重劃區及仁義重劃區推案積極。

單價突破5字頭的還有台中西屯，做為台中房價領頭羊，西屯近一年預售屋交易量共1868件，西屯擁有台中工業區、台中科學園區以及七期市政中心，強勁的就業人口支撐當地房市需求。

交易量不遑多讓的還有桃園大園，該區除了青埔推案火熱外，鄰近的大園客運園區也成為房市新寵。