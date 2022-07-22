遲到的慶祝行情？統一超股價噴發逼300元關 創兩年新高

統一超（2912）有併購題材助陣，加上時序步入旺季、中元檔期開跑，激勵今（22）日股價強勢走高，盤中來到297.5元，漲幅逾4%，一舉來到近兩年新高價位，距離300元關卡僅一步之遙。法人表示，統一集團獲得台灣家樂福的全部股權將有助提升其在台灣零售市場的領導地位，看好家樂福的戰略價值，未來將有助提升集團對供應商的議價能力，以及成本優化。

統一超將在8月3日進行除息交易，每股預計發放9元股息，除息前夕，股價增溫。市場看好，疫情趨緩使得超商客流量回升，加上統一超積極衝刺高毛利鮮食和咖啡營收，使高利潤產品營收比重提升，法人並預估，統一超今年將持續在台開出300家的7-ELEVEN，下半年拓點腳步將加快，在轉投資方面，台灣星巴克可望受惠疫情降溫，提升營運表現，而菲律賓7-ELEVEN同店營收亦可望恢復成長。

統一超表示，氣溫升高帶動CITY飲品系列的冰飲銷售佔比較冬季倍數成長，看好夏季冰飲市場商機，加上炎熱夏季也是水果盛產時節，7-ELEVEN旗下自有品牌CITY TEA現萃茶將在下周推出新的水果風味限定飲品。另外，看好涼麵在夏季銷售有近3成以上成長，近期也推出冷義大利麵、酸辣風味的泰式冷麵等商品，上市2週就有熱銷超過12萬份的佳績。

在中元節檔期方面，近年主打三大策略，包括「夯聯名」、「低接觸」、「整箱傳好好」，除了跨界合作白沙屯媽祖、咖波等明星肖像推出獨家規格禮盒、箱購零食，並首次擴大規模攜手鎮瀾宮、旗山天后宮、北港武德宮以及北港朝天宮四大宮廟推出「代客普渡服務」，預計將帶動相關類別業績成長1成。