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新舊豪宅競爭白熱化 帝寶、信義聯勤平均單價破250萬元

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
資料來源／住商機構
資料來源／住商機構

北市豪宅競爭白熱化，新舊豪宅互相叫陣，更有不少豪宅打破住宅臨高架難寫天價的魔咒，包括臨市民大道的「潤泰敦峰」5月成交22樓戶，每坪239.9萬元創社區新高單價、「ONE PARK元利信義聯勤」以單價299萬元居冠全台、屋齡16年的「仁愛帝寶」每坪298.2萬元，顯見高架豪宅無損高價。

大家房屋企劃研究室副理郎美囡表示，雖然高架橋的有噪音、落塵與風水等抗性，但豪宅設計規畫能降低干擾，仍能創造高價位，近期因資金、通膨因素帶動，有助於去化餘屋，並維持價格水平。

據住商機構統計近一年台北市臨高架橋的豪宅交易量，以「潤泰敦峰」年銷25戶居冠，平均每月至少售出2戶，信義聯勤年銷12戶，明日博一年內也售出11戶。

平均成交價方面，最高為仁愛帝寶264.7萬元，ONE PARK元利信義聯勤均價居次，每坪254.4萬元，第三為潤泰敦峰197.6萬元，第四高價是敦南樞苑147.7萬元，第五名則是明日博129.6萬。

平均總價方面，依然是仁愛帝寶最高，平均一戶要價4.38億元，ONE PARK元利信義聯勤平均3.96億元，敦南樞苑2.94億元，潤泰敦峰1.99億元，明日博價格最低，平均每戶1.23億元。

郎美囡分析，潤泰敦峰面高架一側大幅退縮並以大片綠蔭相隔，有效降低高架干擾，其每戶總價約2億元左右，相較於其他超高總價豪宅更具價格競爭力，雖然建案前期銷量不高，近一年搭上資金列車加快去化速度；ONE PARK元利信義聯勤位處台北市精華地帶，享有大安森林公園景觀，能吸引政商名流入主，且台北市這幾年具指標性的新豪宅不多，高架豪宅陸續有住戶入住，更能創造口碑、助益銷售。

住商不動產企劃研究室經理徐佳馨指出，台北市新舊豪宅市場競爭持續白熱化，建案間不僅比拚地段、建材、景觀等硬實力，還要比管理等軟服務，雖有高低樓層價差，甚至旁邊有高架橋等設施，在資金行情下依舊能寫下天價。

ONE PARK元利信義聯勤。記者朱曼寧／攝影
ONE PARK元利信義聯勤。記者朱曼寧／攝影

豪宅 帝寶

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