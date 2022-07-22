星宇航空A330neo飛向獅城 運能大幅提升

星宇航空A330neo 於7月28日起，正式投入台北-新加坡航線！隨著新加坡邊境開放及旅運需求提升，星宇航空規劃以A330neo廣體客機執飛台北-新加坡航線，更將於8月份起由每週3班增加為每週4班。

星宇航空執行長翟健華表示：疫情期間，星宇航空持續強化剛性需求航點，提供洽公旅客便捷安心的飛航服務。隨著近期台灣邊境政策逐步放寬，星宇航空看好下半年旅遊需求可大幅成長，將陸續新增廣體客機A330neo 執飛航線及各航線增班。新加坡向來為商務客及家庭親子客熱門航點，期待星宇航空A330neo能為更多往返獅城的旅客帶來最精緻舒適的旅程。

星宇航空A330neo客艙共297個座位，包含28個商務艙、269個經濟艙，全艙等搭載4K高畫質個人螢幕，且支援藍芽無線音源傳輸，並有多項嶄新的機上服務品，包含A330neo專屬木質調機上香氛、星宇獨家Bar Home機上特調，以及全新風味的一街咖啡，讓旅客在航程中享受到全面升級的高品質五感體驗。