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星宇航空A330neo飛向獅城 運能大幅提升

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導
星宇航空飛向獅城。圖/業者提供
星宇航空飛向獅城。圖/業者提供

星宇航空A330neo 於7月28日起，正式投入台北-新加坡航線！隨著新加坡邊境開放及旅運需求提升，星宇航空規劃以A330neo廣體客機執飛台北-新加坡航線，更將於8月份起由每週3班增加為每週4班。

星宇航空執行長翟健華表示：疫情期間，星宇航空持續強化剛性需求航點，提供洽公旅客便捷安心的飛航服務。隨著近期台灣邊境政策逐步放寬，星宇航空看好下半年旅遊需求可大幅成長，將陸續新增廣體客機A330neo 執飛航線及各航線增班。新加坡向來為商務客及家庭親子客熱門航點，期待星宇航空A330neo能為更多往返獅城的旅客帶來最精緻舒適的旅程。

星宇航空A330neo客艙共297個座位，包含28個商務艙、269個經濟艙，全艙等搭載4K高畫質個人螢幕，且支援藍芽無線音源傳輸，並有多項嶄新的機上服務品，包含A330neo專屬木質調機上香氛、星宇獨家Bar Home機上特調，以及全新風味的一街咖啡，讓旅客在航程中享受到全面升級的高品質五感體驗。

星宇航空現有兩架A330neo執飛曼谷及胡志明市航線，7月28日起正式投入新加坡航線，後續也計劃飛航大阪。星宇航空機隊按規劃穩步擴張，甫於本月中迎來第9架 A321neo 新機，A330neo今年底前將再交付2架，除了使用廣體客機飛航部份航點，星宇航空針對檳城、曼谷、大阪、吉隆坡、胡志明市、馬尼拉及新加坡航點也將於8月份增班，以配合逐漸回溫的機位需求。

星宇航空飛向獅城。圖/業者提供
星宇航空飛向獅城。圖/業者提供

星宇航空 新加坡 航線

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