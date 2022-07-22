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圓山大飯店推出空前超值優惠 住宿券下殺19折起

經濟日報／ 記者楊文琪／台北即時報導
台北圓山平假日圓山名廚晶饡任饗券-金龍廳午晚餐六人桌菜。圖/圓山大飯店提供
台北圓山平假日圓山名廚晶饡任饗券-金龍廳午晚餐六人桌菜。圖/圓山大飯店提供

2022年TCE台灣美食展（8月5日至8月8日）將於世貿一館展開，圓山大飯店台北及高雄聯手推出多元優惠專案，住宿券下殺一九折起、餐券下殺五五折起。圓山大飯店台灣美食展超值優惠專案，為服務無法至旅展現場的民眾，本飯店自7月8日中午12時起至8月19日下午5時止，除官網同步推出線上旅展外，亦可親自到飯店外賣櫃購買，歡迎前往選購。

空前超值住宿券，優惠19折起

充滿莊園渡假風情的高雄圓山飯店，甫完成客房衛浴整修，全新呈現，在這次台灣美食展中推出「平日市景客房住宿券」不含早餐，套券為一本兩張，售價3,888元，旅展下殺一九折；「平日市景客房住宿券」每張含早餐兩客，輕鬆入手價2,980元，購買一本五張售價14,900元，旅展下殺三折；另有「平日一泊二食住宿券」，每張含早餐及晚餐各兩客，旅展優惠三五折，每張售價4,100元。入住即可前往享受高雄最夯的打卡熱點「景觀木棧道」，可漫步至澄清湖欣賞浪漫的湖光景色，亦可徜徉於景緻優美的花園泳池，享受難得的休閒假期。

台北圓山則推出平日聯合住宿通用券，單張售價3,300元，購買一本五張售價15,000元，台灣美食展超低下殺三一折起，可依使用張數入住不同房型。入住期間，可免費暢玩奧林匹克標準戶外泳池、戲水池、健身房、室內兒童遊戲室及兒童攀岩場等設施，體驗圓山聯誼會會員尊榮。

超值餐飲券，優惠55折起

迎戰年底桌菜聚餐需求，台北圓山推出「平日澎湃歡聚精選桌席券」，每張售價12,800元，最高享折扣八四折，貴賓可自由選擇使用於金龍餐廳或圓苑餐廳。凡持合法證件驗證年滿18歲的賓客於現場購買「平日澎湃歡聚精選桌席券」，即贈送圓山密道窖藏國宴陳高乙瓶。無論是家庭歡聚、老友敘舊或公司聚餐，「平日澎湃歡聚精選桌席券」，絕對是你最好的選擇，搶手不是沒有道理。

台北圓山平日聯合住宿通用券-天際客房。圖/圓山大飯店提供
台北圓山平日聯合住宿通用券-天際客房。圖/圓山大飯店提供

住宿券 旅展

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