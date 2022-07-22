招商百億！台南安平港全台最大濱海渡假城預計5年實現

台南安平港繼亞果遊艇城後，台灣港務公司與三地集團南仁湖公司簽署「安平港水岸複合觀光遊憩區」投資契約，將分五期興建，投資金額103.4億元，預估2024年動工、2027年起逐年開幕營運，市府列為重點施政計畫，期許打造媲美國外渡假勝地般的港灣複合商業設施，結合觀光旅遊、酒店住宿、購物消費等經濟發展、創造就業機會。

南市經發局表示，繼亞果遊艇集團前進安平港投資開發國際艇城後，再引進南仁湖企業破百億投資安平港，規畫打造全台規最大濱海綜合度假城。

安平區國平里長蔡明宏、億載里長鄭聰維表示，安平老街、林默娘公園、安平古堡再加上一系列的地方美食小吃，已成為台南的觀光重鎮；安平港是安平的心臟，但港區四周的開發進度遲緩，這次看到三地集團跟亞果遊艇碼頭的建設，安平區發展機會變好，希望趕快落成，讓安平區更加熱鬧。。

拚連任的市長黃偉哲說，南仁湖公司進駐投資能與台灣港務公司合作，打造出兼具安平歷史特色及國際港口濱海景緻的綜合度假城，提升安平港的國際能見度，更為地方帶來許多就業機會，注入城市發展新動能，持續提升台南城市競爭力。