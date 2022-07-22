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北高雄大型徵才活動明天釋出1300職缺 部分起薪40K
科技產業、大型賣場近來持續進駐北高雄，帶動人力需求，高雄市勞工局與南部科學園區管理局23日將在新開幕的達麗米樂岡山樂購廣場開辦大型徵才活動，提供1300工作機會，部分職缺起薪4萬元。
北高雄「吉薪高照、就業雄讚」大型徵才活動明天下午2點到5點在岡山樂購廣場館外藝術廣場舉行，有38家知名廠商設攤，釋出超過1300個工作機會，包括川湖科技、榮眾科技、久陽精密、佳能半導體設備等公司，部分職缺起薪40K。
勞工局表示，去年「高雄科學園區徵才專區」頗受好評，今年再度設立，這次除有知名高科廠商設攤，強茂、日月光、久陽、燁聯、全家、春水堂、長榮航勤、中鋼保全、高雄客運等企業也提供科技、傳產、零售、餐飲、運輸、保全業等工作機會。
勞工局長周登春表示，現場備有各項諮詢服務，並提供適用「安穩僱用計畫2.0」廠商辦理專案徵才，求職者可立即申請並現場面試。當日亦免費提供「CPAS職業適性診斷測驗」，安排專業顧問提供諮詢。徵才職缺已公布於高雄人力銀行網站，求職朋友可先電洽岡山就業服務站預約報名。
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