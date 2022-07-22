搶中秋送禮商機 法布甜聯手萬客什鍋推麻油味奶皇月餅

中秋伴手禮口味不斷推陳出新，知名法式伴手禮專賣店「法布甜」，繼農曆春節的林聰明沙茶魚鬆蛋捲禮盒之後，今年中秋節又特別和中部人氣火鍋店「萬客什鍋」合作，開發出麻油味道的奶皇月餅，讓港式月餅多了一分濃濃的台灣味。

今年法布甜一口氣推出11種中秋禮盒，其中主打的萬客聯名款，特別利用火鍋店的招牌麻油炸彈，研發出具有麻油香氣的奶皇月餅，在增加口感之餘，並力求低糖少油為原則，預計整個檔期銷售目標5,000盒以上。

法布甜執行長張淑卿強調，最近原物料大漲，店家不敢全部反映成本，今年中秋禮盒平均漲幅不到一成，不過，8月20日以前預訂，依然享有買10送1的優惠。

值得一提的是，主攻「董」字輩送禮市場，內有流心奶黃月餅、堅果塔和咖啡、茶的「箔金包禮盒」，今年春節推出時，早早被訂購一空，此次中秋限量500個；而主攻名媛市場的「品牌絲巾包禮盒」，則是限量300個。

至於人氣最夯的蛋黃酥，法布甜也不缺席。由高敏敏營養師站台，力推要吃就選健康的卡滋蛋黃酥，多層次的酥香外皮，搭配甜鹹滋味的大顆蛋黃、低糖紅豆內餡，吃起來比較沒負擔。張淑卿預估，這波檔期銷售目標至少挑戰5萬顆。

據指出，蛋黃酥一顆訂價80元，同樣也是精品等級。8月中旬以後，法布甜大墩店並將在店內設置蛋黃酥現烤區，每天現烤要讓客人聞香而來。