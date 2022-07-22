MIT服飾品牌發光 Partmber受邀日本伊勢丹百貨推快閃店

MIT服飾品牌發光！近幾年在社群平台快速竄紅的台灣新生品牌「Partmber」，首度受邀到日本伊勢丹百貨展開為期一週的實體快閃店。品牌創辦人「琥珀太太Amber madam」梁晴雁希望，趁這次機會讓更多人看見台灣的好，甚至是走到更多的國家，讓更多人看見台灣。

在這幾年服飾業紛紛由實體店轉做網路電商外，還有一群忠實粉絲追隨，有別於傳統電商型態的社群平台，也走出自己的市場。

而出生於台灣，在網路上以「琥珀太太」為名，自2016年開始進行韓國服裝選品的梁晴雁，主要風格選物，追求質量、剪裁特殊性及具自我搭配性強及設計感強烈的商品為主。

2020年更將自有品牌精緻化，在日本與台灣成立新生品牌「Partmber」，推出新系列的品牌，更講求細節；以MIT的精神由手藝精超的台灣師傅製作，加上嚴選的台灣及日本布料，力求在原始品牌與新創品牌之間創作更多的可能。

今年7月不受疫情影響，「Partmber」受邀到日本伊勢丹百貨，在人潮聚地點伊勢丹東京新宿店本館1樓，展開為期只有一週的實體快閃店，這個消息讓日本當地粉絲相當振奮。

梁晴雁表示，她從小就很喜歡穿搭，父親是鋼雕藝術家，家裡的造景和花草都是父親包辦，受到他的美學影響，到日本學花藝設計外，也喜歡服裝和美的事物。

「我不是服裝本科系，但實在太喜歡衣服和穿搭，加上這幾年在韓國和日本兩邊選品，看著其他國家服裝產業的發展，常會思考一個問題，為什麼台灣以前明明成衣業那麼厲害，明明有很多厲害的師傅和手藝，卻沒辦法讓更多人看到？」

梁晴雁說，因缘際會認識手藝精超的台灣師傅，力求在原始品牌與新創品牌之間創作更多的可能。

但這條路並不容易，有著層層的關卡和挑戰，要擺脫時下快時尚的成衣概念，以可媲美精品等級的手藝，同時聯手很多台灣潛在的服飾軟體力，成功讓國際看到台灣新品牌的光芒。