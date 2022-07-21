泰鼎獲頒2022 AREA健康衛生推廣獎

「富士醫療器」（Fujiiryoki）過去3年在日本銷售佔比達5成以上，已是日本按摩椅龍頭品牌，但你知道嗎？這個品牌背後老闆，竟然是不折不扣的台灣公司、來自台中的喬山健康科技。台灣企業收購日本企業且又是消費品牌少見成功案例，喬山是怎麼辦到的？

2022-07-21 11:32