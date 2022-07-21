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泰鼎獲頒2022 AREA健康衛生推廣獎

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導

泰鼎（4927）於21日宣布，該公司獲頒2022亞洲企業社會責任獎（AREA）之健康衛生推廣獎。

泰鼎指出，該公司致力於推動永續發展，自2016年起多次獲得AREA獎項肯定。2021年為保護員工健康安全，並以該公司共好精神推行的泰鼎沙盒計畫「Vaccination 100」專案，再度獲得亞洲企業社會責任獎「健康衛生推廣獎」肯定。

泰鼎提到，去年泰國疫情進入緊急狀態，該公司立即成立抗疫小組，迅速啟動「Vaccination 100」專案，為員工安排新冠肺炎疫苗接種，2個月內即完成全體員工兩劑新冠肺炎疫苗100%的覆蓋率。同時規劃建置沙盒隔離區域，透過團隊合作，45天內完成「泰鼎沙盒計畫」建置，藉由「篩查、治療、照顧、管控」機制，成功保護員工健康安全及工廠營運穩定。

泰鼎沙盒計畫也獲得泰國政府頒發藍色工廠認證書，為泰國全體員工完整接種兩劑疫苗的認證。

泰鼎 疫苗 泰國

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