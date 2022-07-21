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統一併家樂福 林敏雄：良性競爭對消費者是好事

經濟日報／ 記者朱曼寧／即時報導
全聯董事長林敏雄（中）。記者朱曼寧／攝影
全聯董事長林敏雄（中）。記者朱曼寧／攝影

統一（1216）宣布併購家樂福，全聯併購大潤發，兩大集團爭誰是一哥，戰火猛烈，對此，全聯董事長林敏雄今（21）日表示，競爭沒有不好，同業不是仇人，沒有良性競爭，通路也不會好到哪，這對民眾來說是好事不是壞事，他也掛保證，全聯從來不會發風災財、國難財，販售商品的相對價格都是最低價。

量販店併購一事備受關注，林敏雄認為，競爭對消費者是好處，在生意場上就是適者生存，太小的後來就退場了，全世界都是如此，外界認為統一、全聯兩集團好像要打仗一樣，但全聯從來沒有想要趕過誰，只是買下大潤發，才有繼續競爭的機會，而消費者的支持、團隊的用心，也得以讓全聯慢慢長大。

零售市場變動，只剩下好市多為外資企業，林敏雄認為，零售是本土產業，只有在地人才知道在地人的需求，就像當初接手全聯福利社，就有朋友說經營通路很辛苦，甚至預言「超市、超商只會留下2家企業」，這麼多年下來，國內確實也朝這方向走，所以全聯能生存下來也不是那麼容易。

林敏雄表示，20多年來全聯一直很支持國內農漁產品，消費者也很放心來全聯採購，團隊用心出來的成績顯然沒有白費，會繼續秉持這個理念做下去。

全聯 林敏雄 併購

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