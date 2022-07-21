聽新聞
test
0:00 / 0:00
統一併家樂福 林敏雄：良性競爭對消費者是好事
統一（1216）宣布併購家樂福，全聯併購大潤發，兩大集團爭誰是一哥，戰火猛烈，對此，全聯董事長林敏雄今（21）日表示，競爭沒有不好，同業不是仇人，沒有良性競爭，通路也不會好到哪，這對民眾來說是好事不是壞事，他也掛保證，全聯從來不會發風災財、國難財，販售商品的相對價格都是最低價。
量販店併購一事備受關注，林敏雄認為，競爭對消費者是好處，在生意場上就是適者生存，太小的後來就退場了，全世界都是如此，外界認為統一、全聯兩集團好像要打仗一樣，但全聯從來沒有想要趕過誰，只是買下大潤發，才有繼續競爭的機會，而消費者的支持、團隊的用心，也得以讓全聯慢慢長大。
零售市場變動，只剩下好市多為外資企業，林敏雄認為，零售是本土產業，只有在地人才知道在地人的需求，就像當初接手全聯福利社，就有朋友說經營通路很辛苦，甚至預言「超市、超商只會留下2家企業」，這麼多年下來，國內確實也朝這方向走，所以全聯能生存下來也不是那麼容易。
林敏雄表示，20多年來全聯一直很支持國內農漁產品，消費者也很放心來全聯採購，團隊用心出來的成績顯然沒有白費，會繼續秉持這個理念做下去。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言