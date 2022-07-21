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先後打敗兩家國際藥廠 東生華新藥專利訴訟勝出

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

東生華（8432）今（21）日宣布，該公司新複方新藥Cretrol專利訴訟案，二審判決於今日出爐，結果為原判決廢棄，由東生華取得勝訴判決。此為Cretrol專利訴訟案對原廠的第二勝，本案勝出先例將有助於國內藥業發展，遏止外商濫用專利連結制度。

東生華指出，新複方新藥Cretrol的活性成分，分別與阿斯特捷利康公司（AstraZeneca，簡稱AZ）、默沙東藥廠（Merck Sharp & Dohme；簡稱MSD）產品成分相同，兩間公司各自擁有相關適應症之專利權，在申請藥品許可證時，東生華已依藥事法規定排除相關適應症，並分別提出不侵權聲明後，卻仍遭兩間公司提告，試圖阻擋Cretrol取得藥證許可。

東生華表示，所幸我國智慧財產及商業法院於去年底就MSD一案作出判決，判定由東生華取得勝訴，AZ一案則進入二審階段。今日AZ一案獲得勝訴消息，為國內藥界首例由本土藥廠接連勝訴兩大原廠之案例，無疑為本土藥廠打上了一劑強心針！

東生華強調，公司依照藥事法規定之專利連結制度，排除專利權所對應適應症之事實，並經食藥署核准於去年底取得藥證，然而一審判決忽略此事實。從而本案一審判決結果可能成為限制本土藥廠發展的先例，因此東生華始提起二審上訴，藉此釐清一審判決部分認定與事實不符之處。

東生華表示，去年底已由衛服部核發藥證的新複方新藥Cretrol，為市場上Statin類的複合型降血脂藥品，透過帶給病人更好的服藥順從性，能提供過去治療中仍無法達到治療目標的高血脂病人一個新的選擇，以有效控制高血脂的狀況，預估每年能造福3萬名左右的高血脂患者 ◦ Cretrol的上市除了前述對於提升病人用藥遵醫囑性進而達到提升高血脂臨床治療成功率外，對於降低健保財務衝擊亦有相當大的助益。

東生華

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