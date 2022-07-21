台灣風訓公司完成首件日本跨國服務 又得風能訓練合約

台灣港務公司配合離岸風電產業發展政策，和台電、台英風電、中鋼、台船及上緯新能源等5家公司成立台灣風能訓練股份有限公司(下稱風訓公司)，引進國際風能組織(GWO)標準課程，為風電產業鏈提供與國際接軌的訓練認證與客製化課程服務，風訓公司本月已完成日本訓練服務案，成為我國首間執行日本風電訓練服務之訓練單位。

風訓公司促成產業人力供給在地化，目前開辦包含GWO基礎安全訓練(BST)、基礎技術訓練(BTT)、吊掛指揮(SLS)等超過20項GWO訓練模組，並於2020年及2021年2年蟬聯亞洲區域最大之GWO訓練機構。

風訓公司透過我國人才培育經驗分享，協助日本、越南等各風電新興市場業者掌握人才培育方針，並發展跨國合作關係，本月7日及15日由總經理蔡明格代表拜訪日本在地業者，與福島縣FOM ACADEMY理事長渡辺誠及茨城縣WIND POWER GROUP董事長小松﨑衞簽署合作備忘錄(MOU)，共同攜手在GWO國際風電訓練標準課程及推廣風電產業安全訓練等議題上交流合作。

風訓公司總經理蔡明格說明，風訓公司將透過在台灣離岸風電人才培育及GWO訓練經驗分享，協助日本合作企業更加快速掌握GWO訓練模組、風電產業訓練需求等議題，促進日本風電人才培育發展。

FOM ACADEMY理事長渡辺誠表示，未來福島縣將大量發展風力發電，期待本次與風訓公司的合作機會，FOM ACADEMY將可於福島縣建置GWO訓練中心，為在地人才及產業業者提供高品質、專業之訓練服務。

WIND POWER GROUP董事長小松﨑衞說，WIND POWER GROUP規劃開設綜合培訓中心，以培養能夠維護及檢查風力發電以及應對緊急情況的專業人才，項目預計於2024年啟動。