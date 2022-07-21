衝就對了！信義房屋劉亞苓靠這點拿新秀獎

信義房屋林口店主任劉亞苓自輔仁大學哲學系畢業後，就進入信義房屋擔任房仲工作，並拿到新人最高榮譽的「新秀獎」；被問起箇中訣竅，劉亞苓笑說，「別想太多、衝就對了」，而之所以能無後顧之憂，最大原因在於信義房屋提供保障底薪與完整的教育訓練，只要新人願意勇於發問、從做中學，對職涯發展幫助就相當大。

劉亞苓求學時期就有豐富的打工經驗，由於曾擔任過門市銷售人員，對於和客戶應對並不陌生，因而激發她畢業後想找業務工作的想法。幾經考慮後，劉亞苓決定選擇最有挑戰性的房仲工作，但因為對業務工作還是相當陌生，有保障底薪及完整的教育訓練，成為她選擇公司最首要的條件。

劉亞苓舉例，信義房屋提供許多專業課程，除了必修課之外，還會錄製一些選修的課程影片，有時業務工作得一整天在外跑，待在分店時間並不固定，有影片可以隨時看，就能把握時間充實專業；此外，信義房屋有師徒制，但因學長姐都很願意手心向下分享，「整間分店都是我的師傅」，一遇到問題隨時發問，自己不用花太多時間糾結、困惑，盡快解決問題後，就能再出發。

劉亞苓的積極也展現在平日工作上，尤其拜訪屋主相當勤奮。新人時期她曾想拜訪一位屋主，起初屢屢碰壁，卻始終沒有放棄，最後屋主也被她的努力感動，主動致電想把房子委託給她出售；也曾碰到屋主留下的電話是空號，但她仍不斷拜訪管理員，希望有機會和屋主接上線，最後也順利簽到委託。

劉亞苓說，自己習慣把努力發揮到極致，並設定停損點，如果最後真的沒有成功，至少「什麼方法都試了，失敗也不會後悔。」而信義房屋提供新人保障月薪，轉正後也有底薪，再加上完整的教育訓練等，能讓員工更無後顧之憂，漸漸地，就能從做中學習。至於面對挫折的方式，劉亞苓笑說，不要忘記每次簽約時的成就感，也不要忘記初入行時，對每件事都感到新奇的心情，再繼續努力就對了！