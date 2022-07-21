遊樂園雙雄吸金 六福村估暑假人次破50萬、劍湖山倍增

悠遊國旅樂園平日3折優惠活動開跑助攻，遊樂園近期人氣紅不讓。六福（2705）旗下六福村預約人次已超過六萬人，尤其睽違兩年重磅回歸的水樂園已於7月1日開門迎賓，六福村今年堪稱水陸齊發大吸客，暑假遊園人次目標上看50萬人。另外，劍湖山（5701）也看好悠遊國旅商機，加上暑假帶動人潮，推出票價優惠活動，看好今年暑假將較去年同期遊園人次翻倍成長，除了飯店住房率已達8成外，今年暑假預估人數上看25萬人。

全台持續飆高溫，遊樂園暑假大戰開打，六福村今年水陸設施火力全開，除了推出每日三場的「轟炸水派對」，四面八方襲擊的強力水柱、不定時引爆的水炸彈，明星設施「冰凍滑道」也重出江湖，還有跟嘉年華會般精彩的前進達努島大遊行。六福村表示，悠遊國旅振興方案上路以來，人潮持續回流，民眾於平日（周一至周五）來六福村，即享3折購票優惠，六福村主題遊樂園只要299元，六福水樂園179元，帶動入園人次表現，7月以來遊園人次已是6月的4倍。

享受國旅補助，不僅遊樂園而已，六福旗下包括台北六福萬怡酒店、關西六福莊平日入住飯店，官網住房專案皆適用補助，也加碼祭出多項刺激方案，力拚下半年旅遊旺季營運表現提升。像是關西六福莊若額外出示已接種之兒童新冠肺炎疫苗接種紀錄卡，依照各房型人數上限，再加碼贈送至多兩位兒童免費入住。

劍湖山也表示，今年暑假水樂園設施全面開放，加上超強「水陸酷冰戰」主題活動，以及2022年全新場域「飛越恐龍谷」恐龍實境秀帶來強勢聲量好評，再搭上國旅3折活動優惠，預估將帶來超強旅遊潮，進入暑假以來出遊人數大幅提升，園區相關詢問電話也絡繹不決。

劍湖山世界看好暑假商機，祭出平日門票三折再送哈根達斯，且假日再加碼當月壽星門票只要299元的活動。劍湖山表示，暑假活動持續加碼推出，彩虹劇場「花漾魔幻特技秀」新秀登場，包含世界紀錄劍尖平衡特技、神乎其技的軟骨神技、輕鬆詼諧的小丑雜技等。而水樂園維京舞台也推出豐富的活動，如「奇幻泡泡接力賽」以及「冰霧泡泡趴」，「飛越恐龍谷」廣場並上演恐龍實境秀，假日還有加碼達人泡泡秀和夏日煙火秀。