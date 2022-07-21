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高雄海洋產業重要里程碑 全國最大修造船區BOT今簽約

聯合報／ 記者陳弘逸王昭月／高雄即時報導
高雄市政府今天舉辦「高雄市興達漁港修造船區暨海洋遊憩設施民間自提BOT案」簽約儀式。記者陳弘逸／攝影
高雄市政府今天舉辦「高雄市興達漁港修造船區暨海洋遊憩設施民間自提BOT案」簽約儀式。記者陳弘逸／攝影

高雄市長陳其邁今天上午主持「高雄市興達漁港修造船區暨海洋遊憩設施民間自提BOT案」簽約儀式；陳在致詞時提及，全球遊艇產值台灣排名第四、亞洲第一，但全台遊艇碼頭數量有限，遊艇停泊與相關服務設施空間略顯不足，若未來遊艇投資案及周邊建設完成後，對地方繁榮及海洋產業都是重要的里程碑。

嘉信遊艇公司總經理、台灣遊艇公會理事長龔俊豪指，高雄遊艇產現有114席遊艇泊位，排名全國第四，這次是全國最大結合修造船及遊艇BOT案，包括生產製造、碼頭經營、保修維護及租售等產業結合，若未來所有遊艇投資案完成，在5年內高雄遊艇碼頭總泊位數量556席成為全國遊艇泊位數第一的海洋城市。

市府指出，這次採促參民間自行規畫BOT方式進行，今年6月與最優申請人完成議約程序，今天舉辦簽約儀式進入開發階段，開發計畫預計5年內興建完成，民間投資24.07億元可增加政府開發租金、權利金收益及稅收約34億元，更創造當地300人以上的就業機會。

市府海洋局指出，簽約後5年內投資24億元完成興建3座修造船廠廠房和95席遊艇碼頭，完工後除可供興達漁港漁船便利的修造服務外，還能建構完整遊艇製造、銷售、停泊、維修及休閒服務的產業鏈。

陳其邁說，今天主要3個修船碼頭及95個船泊BOT簽約儀式，高雄是台灣最重要的遊艇製造基地，世界排名第四，產值占全台灣八成，包括嘉信等大型造船廠，可說享譽國際。

陳還說，這次BOT案投資方投入24億元，有望創造34億元的產值，未來農委會冷鏈物流中心、海洋科技產業創新專區三中心、離岸風電基礎生產基地及國家船模中心實驗室等建設完成後，對地方繁榮及海洋產業都是重要的里程碑。

高雄市政府今天舉辦「高雄市興達漁港修造船區暨海洋遊憩設施民間自提BOT案」簽約儀式。記者陳弘逸／攝影
高雄市政府今天舉辦「高雄市興達漁港修造船區暨海洋遊憩設施民間自提BOT案」簽約儀式。記者陳弘逸／攝影
高雄市政府今天舉辦「高雄市興達漁港修造船區暨海洋遊憩設施民間自提BOT案」簽約儀式。記者陳弘逸／攝影
高雄市政府今天舉辦「高雄市興達漁港修造船區暨海洋遊憩設施民間自提BOT案」簽約儀式。記者陳弘逸／攝影
高雄遊艇產現有114席遊艇泊位，排名全國第四。記者陳弘逸／攝影
高雄遊艇產現有114席遊艇泊位，排名全國第四。記者陳弘逸／攝影
高雄遊艇產現有114席遊艇泊位，排名全國第四。記者陳弘逸／攝影
高雄遊艇產現有114席遊艇泊位，排名全國第四。記者陳弘逸／攝影
高雄市政府今天舉辦「高雄市興達漁港修造船區暨海洋遊憩設施民間自提BOT案」簽約儀式。記者陳弘逸／攝影
高雄市政府今天舉辦「高雄市興達漁港修造船區暨海洋遊憩設施民間自提BOT案」簽約儀式。記者陳弘逸／攝影

碼頭 BOT 造船

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