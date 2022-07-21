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Lalamove打造企業友善方案 物流成本可省四成

經濟日報／ 記者楊文琪／即時報導
即時快遞平台Lalamove協助物流配送，加入會員更可以賺取Lala點換好康。圖/Lalamove提供
即時快遞平台Lalamove協助物流配送，加入會員更可以賺取Lala點換好康。圖/Lalamove提供

快遞體驗再升級。即時快遞平台Lalamove20日宣布新功能「獎勵計劃」上線，用戶加入Lalamove會員後，每次完成訂單即可賺取Lala點，並可用Lala點兌換霜淇淋、超商咖啡飲品等多項精選獎勵。疫情帶來產業新契機，Lalamove致力打造企業友善物流方案，據統計，中小企業使用Lalamove外包物流，相比自建車隊可節省四成費用。

Lalamove更於今年上半年破平台歷史紀錄，業績較去年同期增長七成，機車快遞寄送數量堆高可蓋至少1,000棟101；也因中小企業持續穩定有大貨量、大型機具、統倉等快速運送的使用需求，更推升貨車新用戶漲六成，奠定Lalamove為台灣即時快遞的領導地位，更為中小企業於物流的勝出關鍵。

疫情下台灣快遞市場需求增加，配送需求也愈趨多元。Lalamove台灣總經理丁彥宇察覺台灣中小企業客戶的物流痛點，以「科技物流X彈性運能」作為服務核心，持續專注耕耘「快速即時」、「24小時隨叫隨送」、「支援多種車型」、「中小企業友善」四大品牌優勢，透過直覺便利的App下單，創造彈性又靈活的一站式服務。

丁彥宇表示，傳統物流不再是唯一解方，透過傳統物流與Lalamove即時快遞的相互搭配，企業不需與Lalamove簽約，即可享有即時送達服務，也能彈性調整企業人員配置，相比自建車隊可節省四成費用。即便是已有與固定物流簽約、或本身有自建車隊的企業用戶，在自身物流運能不足時可隨時外包給Lalamove，讓配送速度不再受限，有效補足傳統物流的缺口。Lalamove也於去年推出「跨縣市當日配」，長距離配送也可享受即時快遞的服務內容。

疫後帶動零售電商數位轉型浪潮，物流需求不減反增。全台最大公有零售市場「臺中市建國市場」開設電商平台，Lalamove協助其快遞配送，成功擴大其生鮮雜貨、民生用品的外送宅配版圖。從早期電商機車配送，增加門市送貨服務，到各大節慶、企業尾牙大型採購配送，與Lalamove配合5年的「家樂福」也透過即時快遞，找到全方位企業物流解決方案。

在疫情下物流需求旺，生鮮配送是一大考驗，知名網購生鮮品牌「愛上新鮮」透過Lalamove配送精選食材，發揮即時快遞的特性，24小時內宅配到府，避免食材損壞，更滿足消費者需求。疫情凸顯製造業對「速度」的追求大幅提升，能迅速備料、鋪貨、調度才是取勝關鍵。既有傳統供應鏈運作模式無法應對，Lalamove便可提供製造業物流解決方案，大量大件數也可快速運達，省時間更省下自建物流成本。

今年疫情升溫，Lalamove與地方政府與防疫用品供應商合作，急速支援防疫物資零接觸配送；也耕耘「幸福快送」，捐助台中創世免費配送金，支持端午愛心義賣活動。自詡為即時快遞龍頭，看準市場蓬勃發展，丁彥宇表示，除了盡社會責任，也進行策略轉型與調整，今年持續建立Lalamove與即時快遞的強連結，以業務需求、產品屬性，協助台灣中小企業找到最佳物流解決方案。

Lalamove新功能「獎勵計劃」上線，會員完成訂單可集點兌換咖啡。圖/Lalamove提供
Lalamove新功能「獎勵計劃」上線，會員完成訂單可集點兌換咖啡。圖/Lalamove提供

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