Le Orano 私人旅遊俱樂部 進軍北美市場

專營頂級私人旅遊旅俱樂部 Le Orano 看好台美之間旅遊市場，宣布正式進軍美國市場，首站選擇加州洛杉磯為擴張版圖，並推出迪士尼私人飛機環遊樂園之旅。搭乘波音 757 私人飛機探訪全球位於洛杉磯、奧蘭多、巴黎、東京、香港與上海等 12 間迪士尼主題樂園，甚至還能進入到一般遊客無法進入的樂園密區。

被喻為最神秘的私人旅遊俱樂部 Le Orano，目前採邀請制僅收到邀請的人士加入，持有會員資格可在全球獲得多種旅遊與生活禮遇，包含熱門米其林餐廳保留席、入住全球奢華品牌酒店有 VIP 禮遇與升等、報名太空旅行、出席國際精品活動、腕表珠寶鑑賞、高爾夫球友誼賽、私人飛機、遊艇包機出遊...等等，這次推出 24 天迪士尼樂園私人飛機環遊樂園之旅，一推出即受到許多熱烈詢問。行程途中還會到埃及看金字塔、印度訪泰姬瑪哈陵以及巴黎市區，全程包含住宿餐飲，每人最低不到 11 萬美元起（約新台幣 329 萬起），預計明年 7 月出發，全球限額 75 位。

行程搭乘波音 757 私人飛機，除了暢遊全球 12 座迪士尼樂園外，住宿餐飲也不馬虎，入住迪士尼樂園中的酒店、與迪士尼角色一起用餐肯定是標準配備之外，其中探訪舊金山時，還能到遠近馳名的 Napa 酒莊品嚐當地佳釀，還可以入住星際大戰導演喬治盧卡斯的私人度假村：《Summit Skywalker Ranch 天行者牧場山莊》，專屬導覽解說音效與電影的製作發想與過程，星戰迷將流連忘返；去年 6 月才開幕的《巴黎迪士尼紐約酒店 - 漫威藝術主題》，館內的 350 件作品與手稿，絕對會讓漫威粉絲尖叫！在埃及開羅則與萬豪酒店集團合作，入住《開羅米娜宮萬豪度假飯店》（Marriott Mena House, Cairo），Le Orano 會員還保證入住樓3以上的房間，在房間就可看到金字塔。

Le Orano 同時也宣布由豪華旅遊業界內具專業經驗與小有名氣的高睿騰出任執行長、同時邀請服務頂級客戶 15 年以上的鮑詩蓉擔任商務總監，共同打造新世代的頂級旅遊俱樂部。加州旅遊局台灣代表處總監蔡璧如表示：「加州又稱黃金之州 （The Golden State）是為世界第五大經濟體，這裡擁有無數的頂級旅遊資源，包含加州迪士尼樂園包場服務、樂園管家級 VIP 導覽、運動賽事專屬貴賓座位區、直升機浪漫 L.A. 霓虹城市夜景、奢華酒莊品味體驗、購物中心私人造型顧問、米其林主廚一對一廚藝課程、遊艇派對活動、酒鄉高空熱氣球賞日出、頂級郵輪、私人飛機旅行…等等各式各樣奢華旅遊，歡迎 Le Orano 會員及所有旅客前來體驗加州風情。」

Le Orano 執行長高睿騰表示：「關於旅遊，重要的不是結果，而是過程，最重要的不是照片，而是發自內心的感受。我們選擇加州做為北美首站據點，是因為看好加州頂級旅遊獨特性，而『加州』也是 Le Orano 會員選擇旅遊目的地的首選之一，有許多會員選擇在加州置產、長住、留學、投資，因此我們將在此設立據點，帶領更多顧客到世界各地去探索。正猶如華特迪士尼先生當初在加州開創獨到的見解，而加州也正是迪士尼王國的初創夢想之地。」商務總監鮑詩蓉也提到：「未來俱樂部將更積極與全球夥伴合作，共同開發頂級客層需求的產品，期望帶給會員更獨特的旅遊體驗與品味生活時尚相關服務。」