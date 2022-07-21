國旅期待調查 六成四國人計畫旅遊踏青

疫情共存的新常態已逐漸融入生活圈，隨即進入暑期旅遊旺季，面對各國邊境早已鬆綁，政府亦追緊腳步逐步放寬，加上實施國內旅遊補助，力拼旅遊商機，抓緊國內、國際旅客遊台機會振興經濟，民眾旅遊外出的意願高漲，Money101消費者國旅支付偏好調查，六成四消費者已計劃旅遊行程，其中21.4%消費者傾向單日旅遊，另42.9%消費者選擇安排住宿旅遊行程，尚無旅遊安排者（23.1%）、無旅遊意願傾向餐廳饗宴(7.9%)、不外出選擇宅經濟美食外送（4.7%）。

面對邊境逐漸解封，雖然近達半數消費者選擇，以國內旅遊為主，不過仍有 16.2% 消費者早已計劃國外旅遊。另特別針對國旅進行消費者旅程規劃與花費看法，數據顯示三天兩夜行程最受國人親睞，達 39.6%，接續為兩天一夜 (27.8%)、當天來回（15.4%）、四天三夜 (11.8%)、五天以上（5.4%）。民眾對每日平均旅遊花費看法不一：35.5% 消費者平均每日旅遊花費落於 1,001 - 3,000 元、3,001 - 5,000 元（26.4%）、5,001 - 7,000 元（12.3%) 、7,001 - 10,000 元（8.3%）、1,000 元以下（10%)、10,001 元以上 （7.5%)。

面對通膨衝擊物價，連帶旅費、團費節節高漲，不妨透過信用卡回饋來緩解旅費壓力，不少銀行趁勢推出訂房、高檔餐廳通路刷卡優惠搶攻申辦熱潮，像是滙豐銀行 匯鑽卡於 Agoda/ Booking.com 訂房享 3% 回饋，另享最高 2,000 萬元旅平險，若有使用街口支付綁定匯鑽卡亦可享 3% 回饋，門檻限制遠高於其他卡別，堪稱是街口支付現金回饋最高神卡，透過指定連結申辦再享小米氣炸鍋、真空壓縮機或 2,000 元神腦福利金好禮三選一。另外，台新銀行 雙狗卡（@GoGo 、FlyGo）全新限量卡面問市，趁勢亦祭出 Agoda 訂房最高 15% 回饋，各項交通通路，如高鐵、中油直營、iRent 等享最高 5％ 回饋。

而玉山銀行攜手易遊網推出聯名卡玉山易遊卡，主打易遊網訂機票、訂飯店新戶最高享加碼 10% 回饋，為搶攻數位商機，從辦卡、消費到客戶服務，都可在易遊網官網或 APP 裡完成，貼合現代使用手機操作的習慣。

中國信託 LINE Pay 卡亦有搭配易遊網、全國加油站享 5% LINE Points 回饋，配合 Klook 亦有 11% LINE Points 回饋，國外消費 2.8%、國內消費 1% LINE Points 回饋，另指定通路最高可享 15% LINE Points 回饋，習慣使用 LINE Pay 的卡友們，此張旅遊神卡推爆，透過指定連結申辦刷滿額再享循環扇、多功能料理鍋或宜睿 800 元即享券好禮三選一。

另若有國外旅遊計畫，針對海外購物可考慮星展銀行推出 ECO 永續卡，國外消費高額 2.55% 回饋，國內消費 1.5%，而在國旅若有租借共享汽機車額外享 5% 現金積點回饋，最高達 7% 回饋，新戶達消費指定門檻還可享萬元遠東 SOGO 百貨禮券抽獎機會，透過指定連結申辦再享首刷禮小米手環 7 、LINE Points 1,000 點或神腦福利金 1,500 元好禮三選一。

Money101 行銷公關副理張書敏指出，疫情逐漸趨緩，出國旅遊預估將湧入高峰，各家銀行趁勢祭出海內外消費回饋吸引卡友，最高回饋 3%~15% 不等，提醒民眾消費前清楚各家回饋門檻與限制，留意刷卡手續費，以現金回饋高、限制條件少作為考量，享有卡友回饋保障。

此份市調亦看出高達 68% 消費者對於美食餐廳（31.4%)、住宿訂房（36.7%）願意花費較多，其餘遊樂設施（13.2%）、交通運輸（6.6%)、自然景觀（6.3%），反而僅達 5.9% 消費者把預算放在購物行程內。由此推測新型態旅遊模式正形成，面對長時間防疫，生活緊張下，讓民眾對於漫遊的渴望油然而生，像是消費者票選最夯的旅遊行程，前兩名佔比分別為：美食饗宴（37.3%）、 欣賞自然景觀 （20.7%），接續為戶外活動，如：登山/ 健行/ 朔溪/ 潛水/ 滑翔翼（13.4%）、購物血拼（11.6%）、文化建築美學（6.4%）、定點放空 (6.1%)、深度體驗，如：小農市集/ 手作坊/ 部落文化（3.4%）、宗教慶典／地方年度活動 (1.1%)。

2022 消費者國旅支付偏好調查為 Money101 針對20歲以上民眾自 2022 年 7 月 7 日至 7 月 11 日止，於網路問卷調查，共回收 3,528 份有效樣本。