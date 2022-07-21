升息房價照漲！Q2桃竹失控、北市站上3位數
住展雜誌發布最新統計，北台灣各縣市Q2新建案房價全數走漲，且各縣市平均年漲幅還在擴大；其中又以桃、竹漲勢最凌厲，桃園房價一年急漲二成，新竹更是狂飆近四成。台北市則攻上一坪百萬元大關，房價水準狠甩其他縣市。
住展雜誌研發長何世昌表示，雖然Q2多事，包括本土疫情大規模爆發、央行連續升息，以及全球經濟衰退疑慮加深，使得經濟前景籠罩在不安的氛圍當中。然因房市仍處於主升段，供需失衡又給了建商勇氣，所以房價漲勢依然凌厲。
台北市今年Q2新建案平均房價來到每坪101.3萬元，較Q1上漲4萬元，季漲幅約4％，已連續四季改寫歷史新高，並首度攻克100萬元大關；若與去年同期相比，則上漲8.6萬元，年漲幅擴大至9.3％。
北市各行政區Q2房價普遍上揚，尤以中正、北投、南港、內湖等地漲幅較大；原為傳統蛋白區的北投、南港、內湖，現在區內一線區段新建案每坪成交價均見到百萬元。雖然北市房價大漲，但萬華、文山漲幅相對落後，均價6字頭，首購族還是有便宜的地方可以買。
新北市Q2新建案均價一坪45.5萬元，季漲約1.8％、年漲約9％，連續三季刷新新高，三峽、林口、鶯歌、樹林、泰山等蛋白區漲幅較高。部份蛋黃區Q2推案量極少，如板橋、新店、永和等地，其中永和線上沒有任何建案。
桃園市Q2新建案房價每坪30.3萬元，季增約5.6％；與去年同期相比，則一坪漲了5.1萬元，年漲幅達20％。
何世昌指出，桃園市漲價動力來自於大台北輕移民買盤源源不斷湧入，宛如吸星大法般吸納大台北購屋動能，並轉化為房價上漲推力。由於新北市2字頭與3字頭的親民房價區快速減少，桃園市相對低的價位，對輕移民仍具吸引力，因此大幅推高房價漲幅。
新竹地區雖然缺乏大台北輕移民買盤，但因Q2新推案量急縮，供需失衡再進一步惡化，房價跳漲至每坪33.1萬元，較Q1暴漲2.9萬元／坪，季漲幅9.6％；與去年同期相較，年漲幅高達36.8％，直逼四成，為北台灣房價飆漲幅度最大的縣市。
由於新竹Q2蛋黃區新案供給量少，且價格已經墊高，購屋族輾轉來到房價相對低、供給相對多的蛋白區，如新埔、芎林、寶山、湖口與新豐等地，導致蛋白區房價普遍急升，單季漲幅大多超過一成以上。
何世昌表示，縱使目前利空消息頻仍，但因房市主升段行情尚未結束，預料Q3房價將持續上揚。不過，業者不能過度樂觀，畢竟天下沒有不散的多頭，在漲價之餘仍得拿捏好分寸、控制銷售風險，以免因過度惜售致使存貨過多，一遇到反轉時就容易受傷。
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