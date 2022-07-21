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御盟國際驛館第3季登場 邵永添大師講座談幸福事業版圖

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
御盟集團創辦人邵永添（左7）以「相信」為題與中台灣建築業界分享。台中市建經協會提供
御盟集團創辦人邵永添（左7）以「相信」為題與中台灣建築業界分享。台中市建經協會提供

御盟集團創辦人邵永添在台中市建築經營協會大師講座中，以「相信」為題與中台灣建築業界分享，他認為，相信是一種信任，「自己是一個想以全部生命印證，只做有品格的生意，也可以做很好、很大的人。」相信以一己的創見，就能改變世界，給人們更有尊嚴的選擇，給周遭的人幸福。

邵永添也宣告歷時五年鍛造、全台最高規格的酒店式公寓—御盟國際驛館將於第3季登場，集結了極致「工藝」、「住藝」、「食藝」到「心藝」之大成，標榜以人性化的自由需求，打造時尚智者生活式的藝術居所。

邵永添希望提供無論是在地貴賓、商務長住、外籍人士或休閒族群一個無憂的高質感生活，在後疫情時代，提出更契合人心的酒店式公寓，象徵御盟集團邁向時尚住宅的新紀元。

深耕高雄25年的御盟集團創辦人邵永添，自建設業白手起家，跨足旅宿、餐飲到當代美術館，其中高端旅宿品牌-晶英國際行館Silks Club更是吸引頂級族群專程拜訪。

集結旗下多角化經營的實力，醉心於帶給人們更美好幸福的生活體驗，邵永添以相信為題，參與台中市建築經營協會7月份大師講座，分享他打造國際藝術融合集團的拼圖，以及對生活的極致追求。

台中市建經協會理事長張家駿指出，邵永添董事長獨資創立御盟集團，蓋豪宅、跨足商用不動產，再到高端旅宿、頂級餐飲品牌經營，除了廣為人知的晶英國際行館Silks Club，同時將日本兩大國宴級餐飲品牌UKAI及旭酒造獺祭引進台灣。

御盟集團也是得獎常勝軍，榮獲29座國際藝術、服務建築獎項，及全球最具影響力評鑑機構的肯定。特別的是，邵永添是藝術創作者，用心創作外，旗下永添藝術策劃營運，將台海冷戰遺跡金馬賓館，蛻變成高雄首選當代美術館。

邵永添認為，相信是一種信任，期待讓與會者有面對未知的美好，他並剖析自己是一個「想以全部生命印證，只做有品格的生意，也可以做很好、很大。」相信以一己創見，就能改變世界。

御盟集團成立以來，雖曾遭逢多次大環境危機，卻總能以獵豹精準眼光與勇虎縱天下的精神看見轉機，大膽搶進市場。

始終相信「萬法唯心、天道酬勤」的邵永添也在演講中提及，相信這天下沒有完美，只有極致；而其一生，時刻都在追求極致，沒有理想、沒有目的，只想活出自己精彩的人生。

御盟集團在邵永添的帶領下，融合並深究藝術的涵意，以頂尖「四藝」擘畫幸福版圖：嚴謹的建築「工藝」、頂級奢華旅宿的無憂「住藝」、四季韻律渲染味蕾的療癒「食藝」，及藝術感知生活的「心藝」，拓展事業體為四個領域共15個品牌。

餐飲 美術館 創見

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