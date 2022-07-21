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一期稻收購 台中大安優質產銷履歷安泉米農民配合契作

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市大安區農會開始每年的一期稻作繳交收購，產出優質產銷履歷安泉米。圖／大安區農會提供
台中市大安區農會開始每年的一期稻作繳交收購，產出優質產銷履歷安泉米。圖／大安區農會提供

金黃色稻浪出現後，台中市大安區農會開始每年一期稻作繳交收購，農會與8位農民契作產銷履歷稻穀，產出優質產銷履歷安泉米。

每年6月底到7月初，金色稻浪後開始一區區收割，台中市大安區農會最近開始每年的一期稻作繳交收購，繳交處位於農會供銷部及海墘辦事處兩處，農會水稻產銷履歷驗證面積約10公頃，預計可收成60噸以上。

大安農會總幹事蔡建宗表示，大安農會2017年起鼓勵農民加入「產銷履歷」驗證制度，加入可降低生產風險，也讓消費者更安心採買。

大安農會產銷履歷米產品有飛天豬金磚米、金磚撲滿米、諸事大安米、雙龍米、安泉米等商品，延伸各系列米禮盒，大安農會「金磚米典藏禮盒」參加全國台灣好米選拔，榮獲第一屆網路人氣獎，為飛天豬品牌提升價值。

大安農會表示，台中大安位於台中西海岸線，擁有得天獨厚耕作環境及自然湧泉灌溉，使大安孕育出的稻米粒粒飽滿、晶瑩剔透，農會從稻穀收購、存放、製成到生產嚴謹，從收購稻穀取樣後，經恆低溫乾燥烘乾，待基本檢驗全數通過才存放低溫儲存桶內保存，再由礱穀設備到精米設備一貫作業流程，精心挑選優質白米生產包裝，關關程序加上產銷履歷制度，讓消費者能吃得健康又安心。

台中市大安區農會開始每年的一期稻作繳交收購，產出優質產銷履歷安泉米。圖／大安區農會提供
台中市大安區農會開始每年的一期稻作繳交收購，產出優質產銷履歷安泉米。圖／大安區農會提供

履歷 低溫

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