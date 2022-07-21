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虱目魚價揚、小吃店消費者開銷增 養殖戶：飼料成本高
國內大宗國民平價養殖魚種虱目魚，根據全國14個消費地漁市場統計，昨天平均價格每公斤107.7元，較去年同期80.4元上漲34%，增加小吃店及婆婆媽媽開銷，但養殖戶說，進口飼料成本每斤增加3元，魚價上漲，收益未相對增加。
物價漲，蛋價最近又漲，虱目魚也漲，讓賣虱目魚料理小吃業者，以及天天上市場的婆婆媽媽大喊吃不消，縣府農業處漁業科說，虱目魚價上漲，主因是年初時，從印尼進口魚苗有較遲一些，致今年養殖期較去年同期晚後延，因此價格持續在較高檔。
預計再過10至14天，產地台南及嘉義開始進入盛產季節，價格將會逐漸回穩，預估今年總產量較去年略減或相當，且收成期也因較分散，推估今年虱目魚價格趨勢可以維持穩定，不致產銷失衡。
全國消費地漁市場：台北、三重、新竹、桃園、苗栗、台中、彰化、埔心、埔里、嘉義、斗南、佳里、新營及岡山，昨天平均價格每公斤107.7元、交易量15,403.1公斤。去年同期80.4元、交易量30,886.8公斤，今年與去年同期，價格增加27.3元 (+34%)，交易量減少15,483.7公斤 (-50.1%)。
嘉縣養殖漁業生產區發展協會執行長陳泓碩說，部分養殖戶擔心年初寒害，減少放養越冬魚苗，產量減少，目前池邊價每台斤逾50元，雖上漲，但進口飼料成本居高不下，養殖戶收益未增加很多，最大產地台南、嘉義將進入盛產季節，預估魚價會回穩。
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