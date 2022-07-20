快訊

獨／比姚元浩還會做菜的是他 李李仁傳將入主實境節目

全台十大富人區房市曝！「這一區」坐穩寶座 信義區僅排第九

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「閉著眼都可以買」 台驊顏益財：貨櫃雙雄的股價表現已被嚴重低估

經濟日報／ 記者黃淑惠／即時報導
顏益財說，航運業「質變」力量不容忽視。圖／聯合報系資料照片
顏益財說，航運業「質變」力量不容忽視。圖／聯合報系資料照片

最懂航運的男人-台驊（2636）董事長顏益財在「經濟日報PODCAST經濟輕鬆聊」指出，以現在貨櫃雙雄的股價表現已被嚴重低估了，現在的股價閉著眼都可以投資。

顏益財說，航運業「質變」力量不容忽視，經過長達十年的不景氣，貨櫃輪業者心中都知道賠錢的生意不能再做，過去不斷投入航班造成價格大跌的情況不太可能再出現，貨櫃輪榮景可期。

對於貨櫃輪的投資建議，顏益財認為，雙雄的股價已貼近淨值，在台灣股票市場投資近40年，從來沒有看過這樣情況，最保守的推估，雙雄明年最少還能賺1、2個股本，本淨比只有1倍，股價嚴重被低估情況從來沒有看過。

顏益財提醒投資人，投資海運業不要做短期進進、出出，要牢記「滾石不生苔」道理，更不要做當沖，這樣的投資方式風險太高；對於市場許多投資機構，將航運業歸類為景氣循環產業，然而時代變化速度快，航運業也在轉變，如果用看航運業是景氣循環產業的標準，台灣有近九成的公司應該也要歸類為景氣循環股。

貨櫃輪業是一個全球性的產業，受到市場各種因素影響，不能用單純用一、兩個因素來判斷市場變化，包括各國政治角力，工會法規問題、節能減碳議題及港口的設施等；全球面臨通膨壓力絕對是一個問題，全球央行升息，會造成消費力道被壓抑，貨量需求會受到影響。

2022年下半年還是需求很旺，不用太擔心；2023年新船加入的數量增加，運能增加7-8%，需求如果比較疲軟，擔心影響到明年貨量及運價走勢；然而，只要運價下滑，市場就會出現各種供、需自然調節，首先小型的船舶，就不會再投入長程航線；原來用高硫油在營運的船舶，成本攀升後，也會失去競爭力，無利可圖就會提前退出市場拆解，船舶退出數量會跟著增加。

顏益財分析，從2007年及2008年全球金融風暴，這十年裡面大部分的貨櫃船公司十年內有8年都在虧損，航運業出現大蕭條，有些船公司虧損的幅度變大，造成這十年間許多財務結構差的公司退出市場，包括韓進倒閉，日本三大船公司整併成為ONE，歐洲也有一些船公司進行整併。

貨櫃輪的質變會讓供給量不足，2019年產業結構已經開始出現變化，俗話說：「砍頭的生意有人做，賠錢的生意沒人做。」這個道理貨櫃輪業者經過十年來寒冬，已經不願意投入過多的運能，間接來傷害市場運價。

其次，面對環境困境，全球海運業者擴大合作，出現三大海運聯盟，重組後的聯盟互補性更高，長榮（2603）加入OCEAN(海洋聯盟)、陽明（2609）加入THE聯盟，再加上全球最大的2M聯盟，艙位占總市場艙位供給達到82%，海運市場大者恆大的效益會更顯注，三大聯盟各有專長、互補性也比過去更高。

就算沒有這波疫情，顏益財也認為在貨櫃輪大整頓，再加上2023年新環保法規要推動，整個市場的船舶供給一定不足，貨櫃輪市場原本就會出現一個多頭行情；這波疫情只是加速這個情況更為明顯，這波航運大多頭行情全面噴出。

景氣 疫情 股票 台驊 長榮 陽明

延伸閱讀

地中海航運 東北至東南亞航線開通

萬海、長榮 認購拉風

從一櫃難求到打折扣 中國航運業超級旺季正走向終結？

航運業 三大利基發酵

相關新聞

全台十大富人區房市曝！竹北坐穩寶座 信義區僅排第九

據財政部公布「109年度綜合所得稅申報初步核定統計專冊」，以行政區觀察，每戶平均綜合所得前十名行政區均坐落於新竹縣市與台...

「閉著眼都可以買」 台驊顏益財：貨櫃雙雄的股價表現已被嚴重低估

最懂航運的男人-台驊（2636）董事長顏益財在「經濟日報PODCAST經濟輕鬆聊」指出，以現在貨櫃雙雄的價股價表現已被嚴...

傳握有長榮國際1席董事的凱明投資易主 登記仍為張國明

市場傳出張家老二張國明擔任負責人的凱明投資已經賣給姐夫鄭深池，鄭深池坐穩長榮國際董座。長榮國際表示，凱明投資是否買賣，此...

為何龍頭點名4區房市泡沫化？學者舉例台積電點出關鍵

代銷龍頭甲山林機構董事長祝文宇日前表示，台南、台中、高雄、桃園部分量大、漲多區域，有泡沫化疑慮，引發市場熱議。

預售買氣腰斬 5月成交5600件、不到去年一半

信義房屋統計官方預售實價揭露件數資料，去年第四季景氣高峰時，每月預售揭露件數可達1.2萬件，單月成交金額達1600餘億元...

松山最吸鈔豪宅！法人1戶買不夠 砸4.58億元買22樓2戶

據實價揭露，北市松山區指標豪宅「潤泰敦峰」再現2筆新交易，分別是今年5月成交17樓戶，總價1.78億元，每坪單價201....

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。