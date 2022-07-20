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亞果生醫開發膠原美粒醫療器材 獲TFDA上市許可

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

亞果生醫（6748）今（20）日宣布，該公司開發的醫療器材產品「亞比斯‧可拉膠原美粒（ABCcolla Collagen ADM Scaffold）」獲得衛福部食品藥物管理署（TFDA）核准上市，後續將可做為糖尿病傷口敷料。

亞果生醫董事長謝達仁表示，亞比斯‧可拉膠原美粒是膠原蛋白的一種，在TFDA認定是屬於醫材的一種，這項產品是一種去細胞直皮研磨成的顆粒，可協助臨床醫師應用臨床潰瘍傷口治療，對血管增生有正面效果，未來可幫助亞果在傷口照護產品市場佈局。

謝達仁表示，亞比斯‧可拉膠原美粒除了可進行傷口修護之外，還有非常重要的是毛髪增生功能，近期亞果生醫將於醫學中心進行毛髮增生臨床試驗。

膠原蛋白 糖尿病 醫材

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