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國產署原址改建案第四度流標 投標廠商掛蛋

經濟日報／ 記者陳姿穎／即時報導

國產署原址改建案，綁定兩精華地上權案因無廠商投標第四度流標，產署官員表示，目前正在檢討流標原因，其中可能是工料雙漲因素，導致建商採取觀望態度。

此案原本綁定金華段住宅區土地、中山段商業區土地兩塊精華地地上權，不過去年5月、7月兩度公告招商，結果都流標；隨後國產署「換菜色」，以位於南港的一塊約1,109坪商業區土地取代金華段，搭配原本的中山段土地，今年4月第三度釋出，加上前一次流標，已經是國產署第四次流標。

比起上次釋出，因為投標廠商未達三家，不符採購法規定，這一次投標廠商則是掛蛋，國產署官員透露，可能與當前工料雙漲的壓力龐大有關，建商可能對此案採取觀望態度，目前正在檢討流標原因，不過確定的是，不至於又換地段。

國產署 建商 地上權

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