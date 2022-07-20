台南「藏美表參道」公開 牙醫砸近3億掃6間店面
台南藏美建設在台南西門路推出的「藏美表參道」，今（20）日公開，個案規畫23~43坪產品，先前潛銷實價成交每坪41~50萬元，業者表示，買家有4成是外來客，本地客占6成，不少是醫生。個案共有7間店面，一位台南在地牙醫以近3億元買了其中6間。
藏美建設今天並與台南晶英酒店在「藏美表參道」接待會館舉辦簽約記者會，宣布攜手藏美建設住宅新案策略結盟。這是首次台南市中心「飯店生活顧問」跨界結盟。
台南晶英酒店總經理李靖文表示，藏美表參道的建築規劃已有五星飯店水準，這次身為個案飯店生活顧問，將台南晶英酒店的高檔花藝布置帶入社區空間，包括於年度重要節慶期間規劃社區活動，配合社區公共空間設施條件，為住戶安排全年體驗課程。
最特別的是新興雲端管家服務，透過住戶專屬平台，享受五星級酒店延伸服務，如私廚饗宴到我家、飯店餐飲即食包到府、台南晶英酒店產品宅配等，為藏美表參道創造「不一樣的社區營造」，在家復刻五星級酒店頂級享受。
藏美建設執行長郭君傑指出，藏美表參道重新定義高端住宅服務概念，日常生活除了伯克錸物業提供專業管理，並特別結盟台南晶英酒店提升住戶尊寵享受。
他表示，藏美表參道位於西門路四段，文成路口，不僅佔地千坪且方正臨路，更緊鄰南山台南廣場新商圈，將興建20層大樓，目前建築工程進行中，可望如期於2023年完工營運，集結百貨、休閒、影城、商辦，將成為北區唯一的大型複合式地標。
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