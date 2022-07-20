Gogoro台南公園親子都會概念店 今起試營運

Gogoro擴建Gogoro台南公園門市，以服務更多車主，同時升級為親子都會概念店，並且是南台灣首間由綠電供電營運的 Gogoro 銷售據點，即日起開始試營運。

Gogoro 產品長彭明義表示，全新登場的 Gogoro 台南公園親子都會概念店，即擁有百坪的 Gogoro 親子體驗空間，改變民眾對於傳統機車門市的刻板印象，讓親子賞車時可以在兒童嬉樂園地共享快樂時光。

根據 Gogoro 車主輪廓調查，Gogoro 在台南市的女性用戶比例高於全台平均值近 3 個百分點，其中最受女性喜愛的經典車款 Gogoro 2 Delight 的銷量更明顯高於其他城市。

Gogoro 結合地方門市反饋，瞭解台南市區因歷史沿革，商家密集且街道較小，機車相對便利好停放的特性，成為親子族接送小孩或購物的生活首選交通工具，造就全台南市電動機車截至 2022 年 5 月止，數量高達 52,811 輛，顯示台南市政府積極鼓勵民眾選購電動機車，已有卓越成效。

台南市政府秘書長方進呈出席 Gogoro 台南公園親子都會概念店的試營運活動時表示：「發展永續低碳智慧城市是台南一貫的施政方向，電動機車對環境友善，也有許多智慧功能。我們高度看好電動機車在大台南區域的發展。台南市政府會持續營造友善的電動機車使用環境，因此提供台南市民老舊機車汰購補助最高 27,300 元，新購電動機車補助最高 17,000 元，希望持續鼓勵市民使用電動運具。

方進呈表示，感謝所有台南市民讓台南市躍升為全台電動車成長速度第一名的城市，加上Gogoro在台南快速拓展多間服務據點，大幅提升在地服務量能，增加市民選購電動機車的意願，這也是公私協力打造低碳家園的最佳典範。特別是 Gogoro 台南公園門市擴建為親子都會概念店，成為南台灣首間由綠電供電營運的銷售據點，高度結合台南市推動低碳智慧城市的願景。