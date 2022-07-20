DiNDON智能賞屋也能幫忙看風水 助客戶順利成交

疫情期間出售房屋，一來害怕碰到突發狀況擾亂買方看屋、洽談進度，二來也擔心太多陌生人出入自家，提高風險。不過，信義房屋（9940）利用DiNDON智能賞屋解決這些痛點，日前中壢店替客戶售屋，出現一組買方很有購屋意願，卻礙於需要經過風水老師複看才能決定，風水老師卻因疫情無法從台北南下，最後透過DiNDON智能賞屋「線上看」，最後也順利成交！

信義房屋中壢店店長楊尚樺分享，開發同仁接到一件委託，銷售同仁也帶來一組買方客戶，第一次看屋之後，買方夫妻倆很喜歡，打算請人在台北的風水老師到桃園複看；沒想到，當時正逢去年疫情爆發，政府宣布三級警戒，風水老師根本無法到場，眼看案件進度勢必會被拖延，銷售同仁鄭皓夫靈機一動，詢問客戶「老師能不能用DiNDON智能賞屋看風水？」

一開始，所有人都不確定這方法可不可行，但礙於疫情，也只能抱著姑且一試的態度詢問風水老師。沒想到，因為DiNDON智能賞屋可以720度環景呈現室內格局，包括採光、棟距都可以一目了然，再加上提供2D與3D鳥瞰視角、虛擬量尺等工具，足以讓風水老師辨識方位與格局，鄭皓夫笑說，原以為沒機會了的案子，最後竟然真的利用DiNDON智能賞屋「線上看風水」，確定都沒有疑慮後，順利成交了，完全沒被疫情耽誤。

不僅讓買賣屋進度不受疫情限制而能順利推進，楊尚樺也表示，空屋如果拍攝智能賞屋，即使是初次看房的購屋族，也能很輕鬆做功課、具備空間感，而若是屋況偏舊的中古屋或是屋主還在居住的房子，則能透過變裝功能，對於空間運用的想像會更加明確，均是提高出售效率、準確度的好工具。

事實上，根據信義房屋統計，自2020年7月推出DiNDON智能賞屋後，截至今年3月，有拍攝的物件多了7成的點擊率，成交速度也提高2成。

信義房屋仲介產品部執行經理溫家政表示，DiNDON智能賞屋結合AI機器學習與即時渲染的3D變裝，2D / 3D空間結構輕鬆掌握，身歷其境瀏覽房屋，讓房屋買賣不再因為疫情、時間、空間而變得窒礙難行，對於協助屋主銷售物件，絕對是一大賣房神器。信義房屋致力於推動數位轉型，並著重客戶操作體驗，近期即將推出DiNDON智能賞屋介面改版，力求提供予客戶更好的服務感受。